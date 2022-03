Sony brengt Apple TV-app naar zijn tv's uit 2020, 2019 en enkele 2018-tv's

Sony heeft nieuwe firmware voor zijn televisies uitgebracht waarmee de Apple TV-app beschikbaar komt op een groot aantal modellen. Het gaat om alle televisies uit 2019 en 2020 en enkele modellen uit 2018.

De nieuwe firmware is uit in Europa en staat bijvoorbeeld op de Duitse Sony-website. Het betreft een firmware-update voor versie 6.4960. Het lijkt te gaan om alle Android TV-modellen die Sony in 2019 en 2020 uitbracht. Van de modellen uit 2018 krijgen alleen de AF9-oled-tv en de ZF9-lcd-tv de nieuwe firmware. De nieuwe firmware voegt voor de vorig jaar uitgebrachte ZG9, een 8k-lcd-tv, ook 4k120-ondersteuning toe voor de PlayStation 5.

Met deze firmware komt Apple TV beschikbaar op de verschillende televisiemodellen van Sony. Tot nu toe ontbrak deze app van Apple. De app verscheen al wel eerder voor de XH90-tv van Sony en toen werd duidelijk dat andere Sony-tv's nog voor het einde van het jaar Apple TV zouden krijgen, al was toen nog geen exacte datum bekend. Sony gaf eerder aan dat de app op de XH90 4k, hdr en Dolby Atmos ondersteunt, wat waarschijnlijk ook zal gelden voor de overige modellen die dit ondersteunen.

Een belangrijk onderdeel van de Apple TV-app is Apple TV+, een streamingdienst van Apple die in maart vorig jaar werd aangekondigd en op 1 november officieel van start ging. In de app zijn verder ook tv-kanalen en andere content te vinden. Naast de Apple TV 4K, iPhones en iPad is de Apple TV-app verder ook beschikbaar bij nogal wat televisies van LG en Samsung. Ook bezitters van een PlayStation 4 en 5 kunnen er gebruik van maken, net als bezitters van een Xbox One, Series X en S.