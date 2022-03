Kingpin-remaster is uitgesteld tot 2021

Kingpin: Reloaded, een remaster van de gewelddadige first person shooter Kingpin: Life of Crime uit 1999, is uitgesteld. De game had nog dit jaar moeten verschijnen, maar uitgever 3D Realms heeft de release nu opgeschoven naar ergens in het komende jaar.

Het team achter Kingpin: Reloaded zegt in een bericht op Steam dat begin dit jaar bij de aankondiging van de game het doel was om de release in de zomer te laten plaatsvinden. Dat ging echter niet lukken, omdat de ontwikkelaar eerder dit jaar zijn aanpak ten aan zien van de remaster heeft omgegooid.

Omdat de originele broncode van Kingpin niet meer bestaat, was het oorspronkelijke plan om de game te herschapen in een moderne engine. Het team zegt echter dat het al snel erachter kwam dat een betere aanpak nodig was om de nieuwe game volledig zoals het origineel te laten aanvoelen. Daartoe werd besloten dat het beter was om te kiezen voor reverse-engineering van het origineel, waarbij de missende onderdelen van de grond af aan worden opgebouwd.

De makers zeggen dat ze hard aan het werk zijn met deze vernieuwde aanpak en dat ze nu op een punt zijn aanbeland waarop Kingpin: Reloaded bijna af is. Zo is het recreëren van elke texture in de game in een hoge resolutie bijna af. In januari volgt de volgende fase, waarin alles wordt samengevoegd. Ook zullen dan meer video's over de game verschijnen en zal een gesloten bèta uitkomen. Wanneer de release van de game plaatsvindt, is nog onbekend.

Kingpin: Life of Crime stamt uit 1999 en werd gemaakt door Xatrix Entertainment en uitgegeven door Interplay Entertainment. Het verhaal begint met de hoofdpersoon die in elkaar geslagen wordt door The Kingpin, een hooggeplaatste crimineel. De game gaat over de wraak die je neemt. Destijds stond de game bekend om zijn grove taalgebruik in conversaties en de manier hoe het geweld in beeld werd gebracht. Daarbij had de game een aantal innovatieve elementen, zoals de manier hoe schade aan het lichaam werkte. Ook was het mogelijk om wapens te modificeren en was er voor een fps een belangrijke rol weggelegd voor de interactie met npc's.