Apple TV-app komt uit op PlayStation 5 en 4

De PlayStation 5 krijgt op de dag van de release de beschikking over de Apple TV-app. Dat betekent bijvoorbeeld dat gebruikers van de Apple TV+-streamingdienst gebruik kunnen maken. De app komt ook naar de PlayStation 4.

Sony heeft bekendgemaakt welke entertainment-apps vanaf de dag van de release van de console beschikbaar zijn. Naast Apple TV zijn dat onder meer Disney+, Netflix, Spotify, Twitch en YouTube. Na de release komen er meer media-apps beschikbaar, zoals Amazon Prime Video, maar die is nog niet aanwezig op de dag van de release van de PS5. Al deze apps zijn te vinden via een aparte Media-sectie in de vernieuwde gebruikersinterface, naast het Games-homescherm.

De beschikbaarheid van de Apple TV-app betekent onder meer dat gebruikers van de PS5 en PS4 gebruik kunnen maken van de content van de Apple TV+-streamingdienst. Ook zal de uitgebreide filmcatalogus van de iTunes-store beschikbaar komen via de Apple TV-app, met films die door gebruikers zijn te huren of aan te schaffen. Of hierbij 4k, hdr en Dolby Atmos worden ondersteund, is onduidelijk; Sony zegt niets over welke streamingkwaliteit mogelijk is. Overigens ging er eind september een gerucht dat HomeKit ook naar de PS5 komt en er werd bericht over de mogelijke komst van de Apple TV-app naar de Xbox-consoles.

Voor de PS5 komt een speciale media-afstandsbediening beschikbaar. Op deze afstandsbediening zitten niet alleen een pauzeknop en navigatieknoppen om snel vooruit en terug te spoelen, maar ook vier knoppen die specifiek de apps van YouTube, Netflix, Spotify en Disney+ zullen openen. De remote, die bij de release van de PS5 los is aan te schaffen, kan via infrarood ook het volume van televisies aanpassen of de televisies aan- of uitzetten.