Apple TV-app komt vanaf 10 november uit op Xbox One, Series X en S

De Apple TV-app komt vanaf 10 november, de dag van de release van de Xbox Series X- en S, beschikbaar op de Xbox One en de twee next-genconsoles van Microsoft. Er waren al geruchten dat de app van Apple op komst was voor de verschillende consoles van Microsoft.

Microsoft heeft de komst van de Apple TV-app bekendgemaakt, al geeft het bedrijf verder weinig nadere details, zoals de vraag of er sprake is van ondersteuning van 4k, hdr en Dolby Atmos. De ondersteuning van Dolby Vision en Dolby Atmos worden alleen genoemd bij 'apps als Netflix, Disney+ en Vudu'. Gelet op het taalgebruik lijkt het niet om een uitputtende lijst te gaan, maar het is niet duidelijk of bijvoorbeeld Dolby Vision ook ondersteund worden bij de Apple TV-app. Ook veel andere, bekende streaming-apps zijn vanaf 10 november beschikbaar op de next-genconsoles.

De komst van de Apple TV-app betekent dat gebruikers van de Xbox-consoles toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld de content van de Apple TV+-streamingdienst. Ook zal de uitgebreide filmcatalogus van de iTunes-store beschikbaar komen via de Apple TV-app, met films die door gebruikers zijn te huren of aan te schaffen. Nogal wat films uit deze filmcatalogus zijn via de Apple TV 4K beschikbaar met Dolby Vision.

Er waren al langer geruchten over de komst van de Apple TV-app naar de Xbox-consoles. Onlangs werd al duidelijk dat de app van Apple beschikbaar komt op de dag van de release van de PlayStation 5. Apple TV komt tevens naar de PlayStation 4.