Sony PlayStation 5 krijgt volledig nieuwe gebruikersinterface

Sony past de interface van zijn console met de introductie van de PlayStation 5 grondig aan. Dat zegt de topman van Sony's ontwerpafdeling op LinkedIn. Volgens hem blijven er 'vrijwel geen pixels over' van de PlayStation 4-interface.

Matt MacLaurin, vice president UX Design bij PlayStation, beantwoordt op LinkedIn een aantal vragen over de nieuwe console. Zo vraagt iemand of de gebruikersinterface wordt aangepast. Daarop antwoordt MacLaurin bevestigend: "Big time, we zijn geobsedeerd met functionaliteit. Er blijven weinig pixels over van de PS4-generatie".

MacLaurin geeft aan dat de nieuwe interface vooral praktisch is, maar ook een geheel nieuw uiterlijk krijgt. Het nieuwe PlayStation 5-OS is volgens de ontwerper 'meer subtiel dan flashy'. De ontwerptopman stelt dat de ervaring van gebruikers en snelheid het belangrijkst zijn voor de nieuwe interface. De doelen die daarbij gesteld zijn, worden gemeten in milliseconden.

Sony onthulde vorige week het uiterlijk van de PlayStation 5, maar heeft nog geen nieuwe interface getoond. In de stream toonde Sony wel een korte teaser van de nieuwe interface. Daarop was enkel het PlayStation-logo te zien tegen een grafische achtergrond.

Op de vraag of er ook een zwarte versie van de console komt, antwoordt MacLaurin: "Zou kunnen", aangevuld met een knipoogsmiley. Ook gaat hij in op het formaat van de console. De PlayStation 5 is zo groot om de hardware koel te kunnen houden. Hoe de koeling er van binnen precies uitziet, is nog niet bekendgemaakt.