Code op website Sony stelt dat kopers slechts één PlayStation 5 kunnen kopen

Code op de website van Sony wijst erop dat klanten eind dit jaar mogelijk maar een exemplaar per persoon kunnen kopen. Gebruikers die meerdere consoles in hun winkelwagentje stoppen kunnen dan een waarschuwing te zien krijgen dat dat niet is toegestaan.

De hint naar het beleid werd ontdekt door een gebruiker van het ResetEra-forum. Die ontdekte in de JavaScript-code van de relatief nieuwe directe PlayStation-shop een error-code die verschijnt als gebruikers meerdere consoles tegelijk bestellen. "Je kunt slechts een versie van de PS5-console bestellen: met disk of digitaal. Je hebt al een PS5-console aan je winkelwagen toegevoegd", staat er in de code. Die staat er op dit moment nog steeds.

Die code kan er mogelijk op duiden dat Sony slechts een exemplaar per klant toestaat. Zeker is dat niet; PlayStation Direct is een webshop die pas sinds september vorig jaar bestaat, en voorlopig alleen verkoopt aan Amerikaanse kopers. Het is ook nog niet bekend of Sony het terugdringen tot een exemplaar per koper tot zijn eigen site beperkt, of dat ook retailers zich daaraan moeten houden.

Er is nog steeds niet veel bekend over het kopen van de PlayStation 5; Sony heeft nog steeds geen officiële prijs en exacte releasedatum voor de console bekendgemaakt. Wel zou het bedrijf de productie van het aantal consoles hebben opgeschroefd, mogelijk vanwege de toenemende vraag naar consoles door de coronapandemie.

Naast de beperking van het aantal exemplaren bevat de site ook code voor een label voor compatibele games en apparaten. Dat label verschijnt bij producten die zowel op de PlayStation 4 als de PlayStation 5 werken. Eerder zei Sony nog dat 'het overgrote deel' van de PS4-games ook op de nieuwe console te spelen is.