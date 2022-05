DualSense-controller kan detecteren of speler blaast

De DualSense-controller van de PlayStation 5 kan herkennen wanneer de speler in de controller blaast. Als spelers dat doen vertaalt zich dat door naar de game. De functie werd getoond door Geoff Keighley, die de controller kon uitproberen.

YouTuber Keighley presenteerde tijdens het Summer Game Fest een demo van Astro's Playroom, een minigame van 'enkele uren' die standaard op iedere PlayStation 5 wordt geïnstalleerd. In de game moet een klein robotje rondlopen en muntjes verzamelen. Tijdens de demo kon Keighley de DualSense-controller van de nieuwe console gebruiken.

Die nieuwe controller heeft volgens Keighley betere speakers waar beter geluid uit komt. Ook is te zien hoe Keighley fysiek in de controller moet blazen, waarop een molentje in de game begint te draaien. De controller waar Keighley mee speelt is wit, zoals al eerder in video's te zien was, en voelt zwaarder en robuuster aan dan de DualShock. Op de vraag of er ook andere kleuren beschikbaar komen gaf marketinghoofd Eric Lempel van Sony, waar Keighley tijdens de stream mee sprak, geen antwoord.

Het is de eerste keer dat Sony de controller van de console in werking toont. Eerder werd al bekend dat de witte controller adaptive triggers krijgt waarmee bijvoorbeeld een boog kan worden aangespannen met een bepaalde sterkte. Dat voelen spelers alleen als ze in de game zitten; ze voelen verder erg aan als normale triggers. In de demo die Keighley speelde is ook te zien hoe het touchpad vaker wordt gebruikt tijdens het spelen, en de controller gebruikt haptische feedback die volgens Keighley verschillend aanvoelen in verschillende situaties. De feedback is bijvoorbeeld anders als een speler in een zandstorm zit dan wanneer hij zich onder water begeeft.

De prijzen en de exacte releasedatum van de console werden tijdens de stream niet bekend gemaakt. De PlayStation 5 komt, samen met de concurrerende Xbox Series X, in het najaar uit.

Update: in dit artikel stond aanvankelijk dat de controller een aparte sensor had die het blazen kon meten, maar dat is niet zeker. Waarschijnlijk gaat het om een registratie met de microfoon.