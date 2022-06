'PS5-controller heeft 56 procent hogere accucapaciteit dan PS4-controller'

In de DualSense-controller voor de PlayStation 5 zit een accu met een capaciteit van 1560mAh. Dat toont een Twitter-gebruiker die een exemplaar in handen heeft. In Sony's DualShock 4-controllers zitten 1000mAh- en 800mAh-accu's

Twitter-gebruiker @galaxyrain666 toont foto's en zegt een korte hands-onsessie met de controller te hebben gehad. Op een van de foto's zou de accu staan, met een capaciteit van 1560mAh. Daarmee is de accucapaciteit van de nieuwe controller minimaal 56 procent hoger dan die van PS4-controllers, maar of dat ook resulteert in een anderhalf keer zo lange accuduur, is niet zeker. De DualSense-controller heeft andere vernieuwingen, zoals een ingebouwde microfoon en verbeterde haptische feedback en adaptive triggers.

De DualShock 4-controllers van de PlayStation 4 hebben een relatief korte accuduur, van zo'n vier tot acht uur, afhankelijk van de staat van de accu en het gebruik. De eerste PS4-controllers hebben een 800mAh-accu, in de V2-versie van de DualShock 4 zit een 1000mAh-accu.

Ook de DualSense-controller voor de PlayStation 5 heeft een ingebouwde accu, maar dus met een hogere capaciteit. Microsoft gebruikt in zijn Xbox-controllers geen vaste accu. Gebruikers kunnen twee aa-batterijen plaatsen, of een optionele accu kopen. De accuduur van Xbox-controllers kan afhankelijk van de gebruikte batterijen of accu oplopen tot meer dan twintig uur.