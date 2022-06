Forza Horizon 3 is na 27 september niet meer digitaal te koop

Forza Horizon 3 en alle bijbehorende dlc's verdwijnen vanaf 27 september uit de Microsoft Store. De racegame die vier jaar geleden uitkwam voor Xbox-consoles en Windows is vanaf dan niet meer digitaal te koop. Wie de game al heeft, kan blijven spelen.

Op het Forza-forum schrijft het Forza Community Team in een kort bericht dat de game zijn end-of-life-status bereikt en niet meer te koop zal zijn. Na 27 september kunnen gamers die het spel eerder al hebben gekocht het wel blijven spelen en ook nog downloaden uit de Microsoft Store. Ook multiplayer blijft beschikbaar.

Een reden voor het verdwijnen van de game uit de digitale schappen wordt niet gegeven. Het kan te maken hebben met licenties op bijvoorbeeld muziek. Ook Forza Horizon en Forza Horizon 2 zijn een aantal jaar na de release uit de digitale winkel gehaald. Datzelfde geldt voor oude Forza Motorsport-games.

Microsoft biedt Forza Horizon 3 tot eind september aan voor 9,89 euro en er is een Ultimate Edition voor 23,99 euro. Laatstgenoemde bevat verschillende dlc's, maar niet alle uitbreidingen. De Hot Wheels-dlc is alleen te bemachtigen met de 10,49 euro kostende uitbreidingspas. Mogelijk is Forza Horizon 3 na 27 september nog wel te vinden in fysieke winkels, maar het zal dan om oude voorraad gaan.