Nintendo brengt twintig SNES-games uit via Switch Online-dienst

Nintendo gaat SNES-games beschikbaar maken via zijn Switch Online-dienst. Woensdag verschijnen de eerste twintig games voor betalende abonnees. Ook komt er een draadloze controller die lijkt op de oude SNES-controller.

De lijst van twintig games bevat onder andere Super Mario World, Super Metroid, Star Fox, Kirby's Dream Land 3, Pilotwings, F-Zero en The Legend of Zelda: A Link to the Past. De SNES-games zijn toegankelijk voor leden van het Switch Online-abonnement, dat 4 euro per maand of 20 euro per jaar kost. Eerder waren via dit abonnement al NES-games beschikbaar.

Nintendo komt ook met een draadloze SNES-controller. Die kan alleen aangeschaft worden door betalende abonnees. De controllers gaan 30 dollar per stuk kosten, vermoedelijk is dat 30 euro. Klanten mogen er maximaal vier aanschaffen. Wanneer de SNES-controllers uitkomen is nog niet bekend.

Nintendo kondigde de SNES-games en -controller aan tijdens een Direct-uitzending. Daarin werd onder andere ook de komst van een Switch-versie van Overwatch bekendgemaakt en meer informatie gegeven over Pokémon Sword and Shield. Ook zijn er Switch-versies van Doom 64, Divinity: Original Sin 2, Trials of Mana, Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast en Vampyr aangekondigd.