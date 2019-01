Gerucht: Nintendo Switch Online krijgt Super Nintendo-spellen

Een Twitter-gebruiker claimt dat hij referenties heeft gevonden naar 22 SNES-spellen in een tekenreeks in de code van Nintendo Switch Online. Hij meldt dat deze reeks met de recentste update is toegevoegd. Nintendo heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de claim.

Twitter-gebruiker Kapu laat zijn bevindingen in een Pastebin-document zien. In de reeks staan onder andere Super Mario World, F-Zero, Star Fox en Super Metroid. Nintendo heeft nog geen reactie geven op de claim. Daarnaast is nog niet bekend wanneer de spellen gaan uitkomen en in welke volgorde, voor zover Kapu's claim juist is.

Momenteel zijn alleen NES-spellen onderdeel van het Nintendo Switch Online-aanbod. Vanaf 16 januari zijn Zelda II: The Adventure of Link en Blaster Master beschikbaar voor abonnees.