AOC introduceert 27"-monitor met Nvidia G-Sync en variant met AMD FreeSync 2 HDR

AOC heeft twee nieuwe monitoren in de AGON 3-serie aangekondigd. Het gaat om 27"-modellen, waarvan een over een 165Hz-paneel en G-Sync beschikt, terwijl de andere een 144Hz-paneel met FreeSync 2 combineert.

Beide monitoren in de op gamers gerichte AGON-serie hebben een tn-paneel, responstijd van 1ms en een kromming van 1800R. De resolutie is bij allebei 2560×1440 pixels en de maximale helderheid bedraagt 400cd/m². Beide schermen zijn 110mm in hoogte verstelbaar en zijn te draaien en kantelen op hun voet.

De versie met Nvidia G-Sync-ondersteuning heeft AG273QCG als modelnummer. Deze biedt een verversingssnelheid van 165Hz. De monitor heeft aansluitingen voor displayport 1.2, hdmi 1.4 en usb 3.1 gen1. AOC heeft twee 2W-speakers geïntegreerd. Overigens noemt AOC ook ondersteuning voor FreeSync bij dit model. Vorige week maakte Nvidia bekend VESA's Adaptive Sync, oftewel FreeSync, te gaan ondersteunen.

De AG273QCX onderscheidt zich met een iets andere voet, zonder rode accenten. Er is ondersteuning voor FreeSync 2 en de monitor is gecertificeerd volgens de hdr-standaard DisplayHDR 400 van VESA. Ook de aansluitingen zijn anders: dit model heeft vga, hdmi 2.0, displayport 1.2 en vier usb 3.0-poorten. Bovendien zijn twee 5W-speakers aanwezig, die overigens net als bij de AG273QCG dts ondersteunen.

De AOC AG273QCG en AG273QCX zijn vanaf deze maand verkrijgbaar voor respectievelijk 799 en 699 euro.