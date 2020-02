AOC maakt 200Hz-monitor 2,5 jaar na onthulling beschikbaar

AOC begint met de verkoop van de Agon AG353UCG, een 35"-monitor met een resolutie van 3440x1440 pixels en een verversingssnelheid van 200Hz. De fabrikant toonde de monitor voor het eerst tijdens de gamescom van 2017.

De AG353UCG in AOC's Agon-serie staat inmiddels in de Pricewatch voor prijzen van zo'n 2440 tot en met 2500 euro. Voor dat bedrag krijgen kopers een gekromd beeldscherm met een diagonaal van 35 inch, een aspectratio van 21:9 en een resolutie van 3440x1440 pixels.

Het beeldscherm is opgebouwd rond een va-paneel dat een maximale verversingssnelheid van 200Hz biedt. De maximale helderheid ligt op 1000cd/m² en daarmee heeft het model een DisplayHDR 1000-certificering van de VESA gekregen. Er zijn 512 lokale zones voor dimming aanwezig.

AOC toonde de AG353UCG al tijdens de gamescom in augustus 2017 en in april vorig jaar volgde de officiële introductie. Waarom de beschikbaarheid daarna lang op zich liet wachten, is niet bekend.