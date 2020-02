'Datalek hotelketen MGM treft 9800 Nederlanders'

Er zijn 9800 Nederlanders onder de 10,6 miljoen personen van wie de persoonsgegevens op internet verschenen als onderdeel van een datalek van MGM Resorts. Dat blijkt uit een inventarisatie van de database met uitgelekte gegevens.

Dat er 9800 Nederlanders in de database voorkomen, blijkt op basis van de hoeveelheid .nl-adressen in de lijst en Nederlandse, fysieke adressen die daarin staan. NOS kreeg de database in handen en kon van enkele hotelgasten via e-mail verifiëren dat het om hun gegevens ging.

Gasten hadden hun gegevens verstrekt aan MGM Resorts toen ze hotels van die keten bezochten. Onder andere MGM Grand, Bellagio en Mandalay Bay in Las Vegas zijn onderdeel van de keten. Bij één Nederlander leek zijn data niet via een hotel, maar via een internetspel van MGM te zijn uitgelekt. Twee anderen gaven aan niet te weten hoe hun e-mailadres in de MGM-database kwam.

De database bevat namen, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Creditcardinformatie en wachtwoordgegevens staan er niet in. MGM Resorts had vorig jaar te maken met een hack waarbij de gegevens zijn buitgemaakt.