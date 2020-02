Klantgegevens Slickwraps buitgemaakt door datalek

Slickwraps, een telefoonaccessoiremerk uit de Verenigde Staten, is getroffen door een grootschalige hack waarbij onder andere de adresgegevens en e-mailadressen van klanten zijn buitgemaakt. Het lek werd ontdekt door een security-onderzoeker.

Op vrijdag werd een e-mail verstuurd naar alle klanten van SlickWraps, met daarin een waarschuwing dat het bedrijf is gehackt. In iedere afzonderlijke mail stonden daarnaast de adresgegevens van de ontvanger. In de mail staat dat er niets wordt gedaan met de gelekte persoonsgegevens, maar tegelijkertijd wordt gesteld dat 'iedereen hetzelfde kan doen'. Verschillende Twitter-gebruikers melden dat ze de mail hebben ontvangen.

De datalek werd ontdekt door Twitter-gebruiker Lynx0x00, die details over de hack deelde op blogplatform Medium. Lynx0x00 stuitte op een lek in de SlickWraps-website waarmee 'iedereen met de juiste toolkit' bestanden kan uploaden naar de root van de webserver. De onderzoeker uploadde een .htaccess-bestand, waarna de hacker toegang kreeg tot de cv's van SlickWraps-werknemers en 9GB aan persoonlijke foto's van gebruikers.

Ook kon door het lek shell-commands uitgevoerd worden, waarna de hacker toegang kreeg tot de complete MySQL-database van 17GB. In deze database vond Lynx0x00 de accountdetails van SlickWraps-admins, inclusief wachtwoordhashes. Ook stuitte de security-onderzoeker op adresgegevens, telefoonnummers, en ruim 377.000 e-mailadressen van SlickWraps-klanten. Verder kreeg de hacker toegang tot de api-credentials voor onder andere Twitter, Facebook, PayPal en betaalplatform Braintree. De hacker kon ook bij de Zendesk-omgeving van SlickWraps, waarmee het bedrijf zijn klantenservice regelt.

Lynx0x00 kreeg toegang tot het adminpaneel van SlickWraps. Afbeelding via Lynx0x00

Doordat Lynx0x00 toegang had tot de e-mailadressen van admins, kreeg de hacker na het resetten van wachtwoorden toegang tot het SlickWraps Slack-team en transactielogboeken en saldo's op PayPal en Braintree. Ook bleek dat het content management-systeem van SlickWraps werd beveiligd met een 'nutteloze firewall'. De hacker voegde zichzelf toe als admin, waarna de gebruiker naar eigen zeggen 'het complete bedrijf had kunnen verwijderen'.

Lynx0x00 geeft aan via meerdere kanalen contact te hebben opgenomen met SlickWraps, maar het bedrijf bleek niet bereikbaar voor commentaar. Zo stuurde de security-onderzoeker e-mails naar de klantenservice van SlickWraps, en uploadde de hacker een tekstbestand met daarin de tekst 'Lynx@RLSec was here'. "Binnen elf minuten na het uploaden van het tekstbestand, werd ik geblokkeerd op Twitter."

Inmiddels zegt de hacker kortstondig contact te hebben gehad met het bedrijf, maar inmiddels opnieuw geblokkeerd te zijn nadat de security-onderzoeker een e-mail stuurde naar de ceo van SlickWraps. Lynx0x00 heeft op zijn beurt contact opgenomen met de maker van haveibeenpwned, een website waarop gebruikers kunnen nakijken of ze zijn getroffen door datalekken.

SlickWraps heeft nog geen commentaar geleverd op de hack. Tweakers heeft geprobeerd contact op te nemen met het bedrijf, maar het e-mailadres van SlickWraps is inmiddels niet meer in gebruik: