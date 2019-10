Walibi doet toch geen aangifte tegen melder van datalek

Pretpark Walibi doet toch geen aangifte tegen de ontwikkelaar die het bedrijf wees op een datalek en daarbij om vrijkaarten vroeg. De directrice accepteerde de excuses van de man dat zijn verzoek opgevat kon worden als afpersen.

De directrice van Walibi heeft de ontwikkelaar, Jan van Kampen, in een e-mail gemeld dat het pretpark afziet van aangifte. Ze meldt daarin de excuses van de man te aanvaarden, aldus Van Kampen. Hij meldt blij te zijn dat de aangifte van de baan is, maar kan geen waardering opbrengen voor de manier van communiceren door Walibi "waar nul sympathie, zelfreflectie of relativering in zit".

Daarbij wijst hij naar het slot van de mail, waarin staat: "Echter, de politie is volledig op de hoogte en aangifte vindt na een volgende keer wel degelijk plaats. Wij gaan ervan uit dat het zover niet komt." Hij toont zich verbolgen over de extreme reactie van Walibi en het feit dat hij is uitgemaakt voor afperser, waarvan volgens hem geen sprake is.

Wel bood hij woensdag zijn excuses aan dat zijn melding zo kon overkomen. De ontwikkelaar lichtte Walibi in het verleden meerdere keren in over datalekken. Bij een melding werd hem naar eigen zeggen per mail werd aangeboden om 'een rondje park' te doen maar daarna stopte het contact. Bij een recente melding over een nieuw datalek voorzag hij zijn mail van het onderwerp: 'Datalek ruilen voor kaartjes?'. In de mail vroeg hij om vier kaartjes voor het park en de spookhuizen. Daarin zag Walibi 'grond voor afpersing', waarna het achtbaanpretpark dreigde met aangifte.