Inloggen op Windows met een YubiKey werkt nu ook op lokale accounts

Yubico heeft zijn Windows-applicatie een update gegeven waardoor de hardwarematige YubiKey-sleutels nu ook voor inloggen op lokale Windows-accounts zijn te gebruiken. De applicatie werkt in combinatie met Windows 7, Windows 8.1 en Windows 10.

De Yubico Login for Windows-applicatie vervangt de Windows Logon Tool. Yubico heeft de software zes maanden getest. Gebruikers kunnen na installatie en configuratie een YubiKey gebruiken voor multi-factor authentication om in te loggen op lokale Windows-accounts.

De software maakt de configuratie voor maximaal tien verschillende gebruikers mogelijk en biedt een eenvoudige hersteloptie bij verlies van de fysieke sleutels. De Yubico Login for Windows-software werkt niet in combinatie met accounts die beheerd worden via Azure Active Directory of Active Directory. Die moeten op een andere manier aan de YubiKeys gekoppeld worden. Ook functioneert de tool niet met inloggen via online Microsoft-accounts.

De Windows Hello-app van Yubico is inmiddels uit de Windows Store verwijderd. Deze app maakte unlocken, maar niet inloggen, van Windows-systemen met een YubiKey 4-sleutel mogelijk maar werkte niet met YubiKey 5-modellen.