Yubico toont USB-C-variant van YubiKey Bio met vingerafdrukscanner

Yubico heeft een YubiKey Bio met vingerafdrukscanner en een USB-C-connector getoond. Deze beveiligingssleutel werkt onder andere met FIDO2. Eerder toonde Yubico al een YubiKey Bio met USB-A-aansluiting. Het bedrijf noemt nog geen adviesprijzen of releasedata.

Yubico toont onder andere een demo van de YubiKey Bio. Ook gaat het bedrijf iets dieper in op de functionaliteit van deze nieuwe variant. Zo is het niet langer nodig om een pincode in te stellen met de YubiKey Bio. Met de huidige YubiKey 5, die geen vingerafdrukscanner heeft, is dit wél nodig. Yubico geeft ook meer details over de implementatie van de vingerafdrukscanner. Zo vertelt het dat de vingerafdrukdata los wordt opgeslagen in een eigen beveiligd 'element', wat digitale en fysieke aanvallen moet tegengaan.

Het bedrijf geeft aan dat de vingerafdrukscanner momenteel door 'enkele diensten' wordt ondersteund, maar dat dit aantal in de toekomst zal toenemen. De sleutels kunnen worden gebruikt bij diensten die wachtwoordloos inloggen of tweestapsverificatie toestaan via FIDO2 op het WebAuthn-protocol. Grote diensten zoals Google, Facebook en Twitter kunnen dat, maar de standaard wordt nog lang niet overal gebruikt. Het is nog niet bekend of de Bio-variant ook ondersteuning biedt voor NFC. Door het gebruik van USB-C is de sleutel wel op veel Android-toestellen te gebruiken.

De fabrikant toonde eerder al een USB-A-variant van de YubiKey Bio. Dat deed het bedrijf in november 2019, tijdens een Microsoft Ignite-presentatie. Deze variant is vooralsnog ook nog niet uitgebracht. De YubiKey Bio bevindt zich nog in een 'private preview'. Dat wil zeggen dat het product momenteel wordt getest door enterprise-klanten en partners van Yubico.

Yubico meldt nog niet wanneer de YubiKey Bio op de markt verschijnt. De fabrikant noemt ook nog geen adviesprijzen. De reguliere YubiKey 5 NFC en YubiKey 5C NFC zonder vingerafdrukscanner kosten respectievelijk 45 en 55 euro op de website van de fabrikant.