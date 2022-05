Google introduceert nieuwe Titan-beveiligingssleutel met USB-C en NFC

Google heeft deze week zijn line-up met Titan-beveiligingssleutels vernieuwd met een USB-C-model, dat ook NFC ondersteunt. Dit model komt beschikbaar naast de bestaande USB-A-variant met NFC. De bluetoothversie gaat uit de verkoop.

Google kondigt het nieuwe Titan USB-C-model aan op zijn securityblog, waarin het bedrijf aangeeft dat het zijn aanbod van beveiligingssleutels wil versimpelen. Het bedrijf gaat in de toekomst alleen nog de USB-A- en USB-C-varianten verkopen, die beide NFC ondersteunen. Het is niet bekend of Google de oude Titan USB-C-variant zonder NFC blijft verkopen, maar aangezien Google spreekt over een line-up met 'een USB-A- en een USB-C-versie met NFC', lijkt dit onwaarschijnlijk.

Volgens 9to5Google wordt het nieuwe model gemaakt in samenwerking met fabrikant Feitian; het zou een aangepaste Feitian ePass K40 met aangepaste firmware zijn. Via NFC zijn de security keys bijvoorbeeld bruikbaar op smartphones. Het oude bluetoothmodel gaat uit de verkoop, maar blijft werken.

Het USB-A-model wordt geleverd met een USB-A-naar-C-adapter en kost 30 dollar. De nieuwe USB-C-variant kost 35 dollar en wordt niet geleverd met een adapter, meldt Google. De nieuwe beveiligingssleutels staan nog niet op de Amerikaanse Google Store en het is niet bekend of de sleutels ook beschikbaar komen in Nederland en België. De voorgaande modellen waren hier niet te koop, hoewel de oude USB-C-versie wel in enkele andere Europese landen beschikbaar was.

Fysieke beveiligingssleutels zoals de Titan-modellen van Google kunnen gebruikt worden als methode voor tweestapsverificatie, voor de bescherming van accounts. Security keys bieden ook verhoogde bescherming tegen phishing. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over fysieke beveiligingssleutels.