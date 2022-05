Google verbant diensten SafeGraph uit Play Store wegens verkoop locatiedata

Google heeft de diensten van locatiedatabedrijf SafeGraph verboden in apps uit de Play Store. Dit bedrijf zou locatie verzamelen en doorverkopen aan derde partijen. Ontwikkelaars die code van SafeGraph aan hun apps toevoegden, werden in juni gemaand om deze te verwijderen.

SafeGraph betaalt volgens Motherboard ontwikkelaars om code toe te voegen aan hun app die locatiegegevens van gebruikers verzamelt. Deze data wordt dan verkocht aan overheidsdiensten, bedrijven of eenieder die de aankoopprijs wil betalen.

Volgens Motherboard kan deze data van SafeGraph gecombineerd worden met andere locatiedatapaketten om fijnmazige locatiegegevens over personen te weten te komen. Vorig jaar kocht de redactie van de website zelf een kleine dataset aan voor ongeveer 200 dollar. Aan de hand van die informatie kon die opmaken hoe het traject van bepaalde personen eruit zag nadat ze een bepaalde plaats hadden bezocht. Uit gesprekken die de redactie had met onderzoekers, blijkt bovendien dat het mogelijk was om anonieme data opnieuw aan mensen te koppelen.

Volgens Motherboard verkocht SafeGraph ook data aan het Amerikaanse centrum voor ziektebestrijding en een lokaal bestuursorgaan en dat wegens de coronacrisis. Ondertussen heeft Google aan Motherboard bevestigd dat het ontwikkelaars sinds begin juni gemaand heeft om de code van SafeGraph in hun apps te verwijderen. Als zij na een periode van zeven dagen dit niet hadden gedaan, konden ze van de Play Store worden verbannen. Het is niet duidelijk of SafeGraph nog steeds data verzamelt via apps uit de Google Play Store.