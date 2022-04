Studie: Huawei, Samsung, Realme, Xiaomi verzamelen massaal data via Android

Onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh stellen dat de Android-versies van Huawei, Samsung, Realme, Xiaomi en LineageOS ongevraagd data van gebruikers vergaren. De data wordt gedeeld met Google, Microsoft en Facebook, die systeemapps laten voorinstalleren op het OS.

Volgens de onderzoekers zijn er al heel wat studies gedaan naar het verzamelen van data door apps, maar niet naar het verzamelen van gebruikersdata door de besturingssystemen zelf. Daarom namen ze Europese Android-toestellen van Huawei, Samsung, Realme en Xiaomi onder de loep alsook apparaten die draaien op LineageOS en /e/OS.

Bij aanvang van de studie stelden ze de toestellen zo in dat er geen diagnostische informatie met de fabrikanten zou worden gedeeld en maakten ze ook geen account aan bij de fabrikant van het toestel. Ondanks dit alles, merkten de onderzoekers op dat er toch 'een substantiële hoeveelheid' data vergaard werd. Zo worden imei-nummers, serienummers, advertentie-ids en informatie over geïnstalleerde apps binnengeharkt en details over het gebruik van die apps. "Je kan het een beetje vergelijken met cookies", klinkt het in de studie. Xiaomi zou volgens de onderzoekers het meest gedetailleerd te werk gaan. Het Chinese bedrijf houdt bij hoelang een gebruiker een bepaalde app gebruikt en doet dat naar verluidt voor elk scherm in die apps.

Samsung, Xiaomi, Realme en Google verzamelen bovendien long-lived device identifiers, identificatiekenmerken van het toestel die voor een lange tijd aan het toestel gekoppeld worden, in combinatie met verschillende advertentie-ids waardoor het resetten van deze ids volgens de onderzoekers ondermijnd wordt. "Wanneer een gebruiker het advertentie-id reset, kan dit opnieuw gelinkt worden aan het toestel", klinkt het. Huawei zou geen combinatie van deze data verzamelen.

De fabrikanten zijn nooit de enige die data vergaren op hun toestellen; verschillende partijen zijn op elk toestel aan het werk, maar Google komt op bijna elke Android-variant voor. Op Samsung-toestellen verzamelt naast Samsung en Google, ook Microsoft data. Bij toestellen van Xiaomi wordt de Chinese fabrikant vergezeld door Google in het verzamelen van data en ook door Facebook. Bij Realme zien we Google en het Chinese bedrijf Heytap terug. Bij Huawei vonden de onderzoekers Google, Microsoft en Daily Motion en Qihoo 360 terug.

Heel wat van die derde partijen kunnen de data verzamelen door voorgeïnstalleerde apps die niet te verwijderen zijn. De verzamelde data zou volgens de onderzoekers naar servers in Europa worden verstuurd, enkel Xiaomi verzendt de data naar servers in Singapore en Samsung stuurt zijn data door naar servers in de Verenigde Staten, zo ondervonden de onderzoekers.

Ze stellen dat communicatie met de servers wel te verwachten is, maar dat het om onverwachte geobserveerde hoeveelheden ging en dat er bovendien geen opt-out met betrekking tot de datacollectie is.

De onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh gingen verder ook na of toestellen die draaien op LineageOS en /e/OS data verzamelden. LineageOS deelde enkel data met Google, maar hierbij dient vermeld te worden dat de onderzoekers OpenGApps installeerden op de toestellen die LineageOS draaiden. Het op privacy gerichte custom rom /e/OS vergaarde geen gebruikersdata volgens de onderzoekers

Update, 21u40: informatie toegevoegd over het gebruik van OpenGApps bij LineageOS. Met dank aan c0nscript.