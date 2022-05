Realme begint met wereldwijde verkoop 4k Google TV-stick

Realme is begonnen met de wereldwijde verkoop van de 4K Google TV-stick. De TV-stick heeft Google TV ingebouwd en functioneert daardoor als een soort Chromecast. De stick is sinds vorige maand beschikbaar in India.

Hoewel de Europese website van Realme de TV-stick nog niet in het assortiment toont, is de TV-stick al wel op andere sites van internationale verkopers verschenen. De aanbiedingen werden ontdekt door Liliputing en laten zien dat de TV-stick 50 dollar kost.

De Realme-stick ondersteunt de standaard Google TV-functies, zoals YouTube, Netflix en Amazon Prime. De interface lijkt sterk op die van een Chromecast. Volgens Realme ondersteunt de stick 4k60-output en hdr10+.

Sinds 13 oktober is de stick beschikbaar in India, maar een aankondiging voor de internationale markt bleef uit. Hoewel Realme nog geen officiële aankondiging heeft gedaan, is de TV-stick inmiddels wel verkrijgbaar buiten India.