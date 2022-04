OnePlus voegt Android-skin samen met OPPO en bemoeilijkt ontgrendelen bootloader

OnePlus gaat zijn Android-skin OxygenOS samenvoegen met OPPO's ColorOS. Dat gebeurt vanaf volgend jaar. Vanaf dan wordt het ontgrendelen van de bootloader op OnePlus-telefoons lastiger, maar het blijft wel mogelijk.

OnePlus en OPPO voegden de codebase van beide Android-skins dit jaar al samen, maar vanaf volgend jaar zullen alle functies en interface-elementen ook overeen gaan komen, zegt OnePlus-directeur Pete Lau in een rondetafelgesprek waar Tweakers bij aanwezig was. OPPO noemt dit een 'unified operating system' en dat zal zich vanaf volgend jaar gaan uitbreiden naar meer producten, zoals oordopjes.

OPPO ziet OxygenOS van OnePlus als 'snel en soepel, schoon en lichtgewicht', terwijl ColorOS van OPPO 'slim en rijk aan functies' is. De nieuwe skin van beide merken samen moet alle kenmerken integreren. Die factoren bijten elkaar niet, zegt Lau. "Beide moeten juist worden samengevoegd voor de best mogelijke combinatie van die goede eigenschappen. We zien nu al met de gecombineerde codebase een verbetering van de stabiliteit van beide losse besturingssystemen. De stappen die we al hebben gezet zijn dus bemoedigend en we verwachten dat er een goede combinatie kan worden gemaakt in de nieuwe software." Wel zullen OPPO en OnePlus beide wat 'eigen' functies behouden om zich te onderscheiden van elkaar.

OPPO verhindert momenteel het ontgrendelen van de bootloader. Op nieuwe OnePlus-telefoons zal dat lastiger zijn, zegt Lau. OnePlus krijgt een systeem waarbij gebruikers een code moeten invullen om de bootloader te kunnen ontgrendelen. Dat is een systeem dat bijvoorbeeld Xiaomi al gebruikt. Nu zijn OnePlus-telefoons relatief makkelijk te ontgrendelen. Het ontgrendelen van de bootloader is nodig voor bijvoorbeeld rooten of het flashen van custom roms. Volgens Lau doen relatief weinig mensen dat.

De topman bevestigde ook dat er dit jaar geen T-telefoons komen. In de afgelopen vijf jaar bracht OnePlus in het najaar telkens een variatie op zijn model van het voorjaar uit. Dat gebeurde vanaf de OnePlus 3T in 2016 tot de OnePlus 8T vorig jaar. Lau is topman van OPPO en OnePlus tegelijk. Beide zijn merken van elektronicaconcern BBK Electronics, waar ook de merken Vivo en Realme onder vallen.