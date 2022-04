Niantic stopt op 18 november met AR-game Catan World Explorers

Pokémon Go-ontwikkelaar Niantic stopt met Catan World Explorers. Op 18 november worden de servers van die mobiele AR-game offline gehaald. Niantic kondigde de game vorig jaar aan en bracht het spel in een beperkt aantal landen uit.

De ontwikkelaar meldt in een blogpost dat de game niet in meer landen wordt uitgebracht en dat de game in plaats daarvan volledig wordt geschrapt. De servers van het spel gaan op 18 november om 8.00 uur Nederlandse tijd offline. Vanaf dat moment wordt de game onspeelbaar en de ontwikkeling van het AR-spel wordt ook stopgezet.

Gamers die het spel al op hun smartphone hebben staan, kunnen tot 18 november doorspelen. Niantic neemt echter geen nieuwe spelers meer aan; op maandag werd de game uit de Apple App Store en Google Play Store gehaald. Ook kunnen huidige spelers vanaf maandag geen in-app aankopen meer doen met echt geld. Gamers die eerder gold hebben aangeschaft, kunnen dit nog wel uitgeven voor in-game items. Niantic verlaagt de prijzen voor dergelijke items. Catan World Explorers-spelers kunnen er ook voor kiezen om hun in-gamevaluta over te zetten naar Pokémon Go.

"Het team wilde oorspronkelijk een spel maken dat de wereld veranderde in een Catan-spelbord", schrijft Niantic. "We zijn zo trots op het spel dat we hebben gemaakt, maar het is een beetje te ingewikkeld geworden en we zijn te ver van het oorspronkelijke Catan-bordspel afgeweken. Het werk en de kennis die we hebben opgedaan tijdens het werken aan dit spel zijn niet verloren gegaan en we zijn al hard aan het werk aan meer spellen voor de toekomst."

Niantic kondigde Catan World Explorers in juni 2020 aan. Het bedrijf bracht het spel daarop in verschillende landen uit, maar de game is nooit uitgekomen in Nederland en België. De ontwikkelaar blijft werken aan Pokémon Go, Ingress en Harry Potter: Wizards Unite. De studio is ook bezig met AR-games op basis van Pikmin en Transformers. Eerder dit jaar teasede Niantic-directeur John Hanke ook een AR-bril van het bedrijf.