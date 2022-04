Niantic werkt met Nintendo aan Pikmin AR-game die later dit jaar verschijnt

Pokémon Go-maker Niantic werkt samen met Nintendo aan meerdere nieuwe augmentedreality-games. Daaronder is een Pikmin-game, die later dit jaar uit zal komen. Over de andere games is nog niets bekendgemaakt.

De Pikmin-game wordt gemaakt door Niantics studio in Japan, die een kleine twee jaar geleden is opgericht. Het zal de eerste game worden die de Japanse afdeling van Niantic maakt. Nintendo is betrokken bij de ontwikkeling.

In de aankondiging zegt Niantic dat de Pikmin-game buiten wandelen zal bevorderen. Dat wijst op een soortgelijke AR-game als Pokémon Go. Daadwerkelijke details over de game zijn nog niet bekendgemaakt en er zijn ook nog geen gameplaybeelden. Het spel moet later dit jaar uitkomen en spelers kunnen zich inschrijven voor een registratie vooraf.

Het bericht spreekt nadrukkelijk over een nieuwe samenwerking met Nintendo waaruit meerdere mobiele games zullen voortvloeien, doe gebaseerd zijn op Niantics AR-techniek. Dat moet Nintendo-personages 'op nieuwe manieren tot leven brengen'. In de komende maanden zal Niantic meer details geven over de apps.

De Pikmin-games zijn puzzelstrategiegames en de naam verwijst naar de plantachtige diertjes, die de speler assisteren bij het volbrengen van missies. De eerste game in de franchise verscheen eind 2001 voor de GameCube. De nieuwste game is Pikmin 3 Deluxe, die vorig jaar uitkwam voor de Nintendo Switch. Dat was een remake van Pikmin 3 uit 2013 voor de Nintendo Wii U.