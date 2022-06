Pikmin 3 Deluxe komt op 30 oktober uit voor Nintendo Switch

Pikmin 3, een game die in 2013 voor de Wii U uitkwam, vindt dit jaar zijn weg naar de Nintendo Switch. De game komt op 30 oktober beschikbaar in de vorm van een uitgebreidere versie van het origineel, met ondersteuning voor co-op als voornaamste toevoeging.

Pikmin 3 Deluxe biedt een aantal vernieuwingen, zoals de optie om de gehele verhaalmodus in co-op te spelen met iemand anders. Verder zijn er nieuwe verhaalmissies beschikbaar die ook in co-op te spelen zijn en alle dlc die voor de originele game uitkwam, is ook aanwezig. Om het spel wat toegankelijker te maken voor nieuwe spelers, heeft Nintendo heeft nieuwe moeilijkheidsgraadopties toegevoegd, aangevuld met een verbeterd richtsysteem, optionele hints en de keuze om het spel op een lager tempo te spelen.

In het strategische Pikmin 3 draait het om ruimteverkenners die de kleine pikmin-wezentjes naar een planeet sturen, op zoek naar cultiveerbaar fruit om de thuisplaneet van de verkenners te kunnen redden. Spelers hebben de controle over de pikmin en dienen hun verschillende capaciteiten te gebruiken om puzzels op te lossen en obstakels en gevaren te overwinnen. Zo kan Blue Pikmin onder water ademen en zodoende items verzamelen waar de andere pikmin niet bij kunnen, terwijl de Winged Pikmin als enige over het terrein kan vliegen.

Nintendo is al langer bezig bepaalde games uit het Wii U-tijdperk opnieuw uit te brengen voor de Switch-console. De port van Pikmin 3 die eind oktober uitkomt, volgt na eerdere ports van bijvoorbeeld Mario Kart 8 en Captain Toad: Treasure Tracker. Pikmin 3 Deluxe gaat 60 euro kosten.