Onderzoekers kunnen Nederlandse verkeerslichten van afstand op groen zetten

Twee beveiligingsonderzoekers hebben een manier gevonden om Nederlandse verkeerslichten te manipuleren. In zeker tien Nederlandse steden worden 'slimme verkeerslichten' gebruikt, maar door fietsers te spoofen kunnen de lichten op groen worden gezet.

In verschillende Nederlandse steden worden pilots gehouden met slimme verkeerslichten en apps. Als fietsers een bepaalde app installeren kan het verkeerslicht herkennen dat ze eraan komen, om zo precies op het juiste moment groen te worden. In het onderzoek konden Wesley Neelen en Rik van Duijn van beveiligingsbedrijf Zolder zich voordoen als fietsers en dus van een afstand een verkeerslicht op groen zetten.

Neelen en Van Duijn presenteerden hun onderzoek tijdens de virtuele hackersconferentie DefCon, die nu plaats vindt. De onderzoekers wisten een van de gebruikte apps via reverse engineering te bestuderen. Het is onbekend om welke app het gaat. De onderzoekers willen dat niet zeggen omdat de problemen nog niet volledig zijn opgelost. In Nederland wordt onder andere gebruik gemaakt van de apps Schwung en CrossCycle.

Door de werking van de apps te bekijken konden Neelen en Van Duijn een uniek signaal spoofen. Het gaat om Cooperative awareness messages of CAMs, een standaard van het Europese Telecommunication Standards Institute om locatiedata door te geven aan andere weggebruikers of iot-apparaten. Die CAMs bevatten verschillende soorten data, waaronder locatiedata en het type voertuig. De CAM-input wordt gevalideerd via certificaten. Neelen en Van Duijn wisten de mqtt-verbinding waarover die certificaten werden verzonden te manipuleren met een eigen Python-programma. Zo was het mogelijk gespoofte certificaten naar het verkeerslicht te sturen waarin de onderzoekers zich voordeden als fietsers die in de buurt waren. Daardoor sprong het stoplicht automatisch op groen.

Het is niet duidelijk hoe wijdverspreid de kwetsbaarheid precies is. Slimme verkeerslichten worden gebruikt in tientallen Nederlandse steden en het zou om honderden lichten gaan. Omdat die met verschillende apps werken zijn niet alle verkeerslichten op dezelfde manier te manipuleren. Bovendien levert het uitbuiten vooralsnog geen gevaar op. Als een verkeerslicht op groen springt, gaat een ander automatisch op rood.