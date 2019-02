Audi toont optimale snelheid op dashboard voor doorrijden bij verkeerslichten

Audi heeft in een aantal van zijn modellen in de Verenigde Staten een functie doorgevoerd waarmee chauffeurs op het dashboard te zien krijgen wat de optimale snelheid is om stilstaan voor rode verkeerslichten te voorkomen.

Audi kwam eind 2016 al met het zogeheten Traffic Light Information-systeem dat op het dashboard achter het stuur toont wanneer verkeerslichten in de nabijheid op groen springen. De Duitse fabrikant gaf in mei vorig jaar al aan dat hier op termijn ook de zogeheten Green Light Optimized Speed Advisory-functie aan zou worden toegevoegd en dat is volgens Popular Science nu gebeurd. Dat betekent dat naast de aftellende seconden nu ook de snelheid wordt weergegeven die kan worden aangehouden om bij een nabijgelegen verkeerslicht door te rijden, precies op het moment dat deze net op groen is gesprongen.

De technologie werkt alleen bij verkeerslichten op kruisingen die indirect in staat zijn te communiceren met de auto's. Deze verkeerslichten geven hun status door aan de gemeenten, die op hun beurt deze data doorsturen naar Audi's partner Traffic Technology Services. Dit bedrijf stuurt de informatie naar de auto's via een 4g-verbinding. Popular Science meldt dat dit niet altijd geheel vloeiend verloopt: er zit enige vertraging in het systeem en er is soms sprake van enig giswerk.

De Green Light Optimized Speed Advisory-functie werkt op basis van de positie van de auto en informatie over de timings van de verkeerslichten, op basis waarvan wordt berekend wat de optimale snelheid is om gebruik te kunnen maken van een groene golf. Daarbij worden ook de remafstand en de maximale toegestane snelheid gebruikt om de optimale snelheid te bepalen.

Deze technologie werkt in alle recente Amerikaanse Audi-modellen die van de Audi Connect Prime-dienst zijn voorzien, op de A3 en de TT na. Momenteel werkt het bij ruim 4600 kruisingen in dertien verschillende Amerikaanse stedelijke gebieden.