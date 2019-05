Wenen krijgt voetgangersverkeerslichten op basis van camera's en zonder knoppen

In Wenen komen vanaf eind 2020 op bepaalde locaties voetgangersverkeerslichten zonder drukknoppen. Camera's registreren als voetgangers willen oversteken, waar het verkeerslicht op wordt aangepast. De lichten werken op basis van onderzoek van de Oostenrijkse technische universiteit van Graz.

Onderzoekers van het Computer Graphic and Vision-instituut van de technische universiteit van Graz hebben naar eigen zeggen in de afgelopen drie jaar een systeem ontwikkeld om de drukknoppen voor het oversteken van een straat overbodig te maken. Het systeem is op een camera gebaseerd, en herkent de intentie van voetgangers om de straat te willen oversteken. Daarna springt het licht automatisch op groen. Voor die herkenning zijn algoritmes ontwikkeld op basis van wereldwijde bewegingsmodellen en opgenomen data van eerdere proeven.

Volgens één van de onderzoekers leidt dit systeem ook tot een betere doorstroom van het verkeer. Dat komt omdat de duur van het groene licht voor voetgangers kan worden verlengd op het moment dat er een grote groep mensen staat te wachten om over te steken. Daarnaast registreren de camera's wanneer wachtende voetgangers hun geduld verliezen en besluiten naar een andere oversteekplaats verder te lopen. Het licht springt dan niet op groen, zodat het gemotoriseerde verkeer niet onnodig hoeft te wachten. Bij een drukknop was het verkeerslicht voor voetgangers dan sowieso op groen gesprongen.

De basis van het systeem wordt gevormd door een enkele camera. Die is op het verkeerslicht voor voetgangers bij de oversteekplaats gemonteerd. Volgens de onderzoekers hebben bestaande systemen een blikveld van twee bij drie meter, maar kunnen de camera's van hun systeem in een groter gebied van acht bij vijf meter voetgangers herkennen. Het systeem heeft een seconde nodig om de intentie van oversteken in te schatten. Na twee seconden wordt die inschatting betrouwbaar, zegt één van de onderzoekers. Deze wens om over te steken wordt vervolgens doorgegeven aan het controlesysteem van het voetgangersverkeerslicht, waar de functie van de drukknop als het ware naar wordt overgeheveld. Daarmee wordt dus geautomatiseerd besloten of de lichten van kleur moeten veranderen. Het systeem is volgens de wetenschappers in staat om drie tot vier seconden sneller een oversteekintentie te herkennen in vergelijking met de traditionele situatie van een drukknop.

Onderzoeker Horst Possegger meldt dat dit relatief simpel klinkt, maar dat er twee jaar aan intensief onderzoek aan vooraf ging. Dat hangt volgens hem samen met de complexiteit van de technische vereisten. Zo moest de benodigde hardware groot genoeg zijn om een krachtige lokale computer te vormen, maar tegelijkertijd ook klein genoeg zijn om in de schakelkast van een verkeerslicht te passen. Daarnaast moest er ruimte zijn voor een monitoringssysteem dat fouten meteen kan opsporen. Het systeem moet ook functioneren in lastige weersomstandigheden, en kan omgaan met schommelingen in de netspanning.

Possegger stelt dat ook aan de privacy is gedacht. Ook al kunnen de camera's voetgangers detecteren en levert dat privacygevoelige data op, deze beelden worden alleen lokaal geanalyseerd en worden niet doorgestuurd vanuit de camera of computer van het desbetreffende verkeerslicht. Volgens de onderzoekers werkt het systeem ook uitsluitend met geometrische informatie.