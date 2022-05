Niantic kondigt mobiele ar-game Catan: World Explorers aan

Niantic werkt samen met Asmodee aan Catan: World Explorers, gebaseerd op het bordspel Catan. De augmentedrealitygame maakt gebruik van Niantics Real World Platform dat ook wordt ingezet voor Pokémon Go, Ingress en Harry Potter: Wizards Unite.

Catan: World Explorers verschijnt binnenkort voor Android en iOS, staat op een website die online is gezet. Het is niet duidelijk wanneer de game precies beschikbaar is, maar geïnteresseerden kunnen zich registreren om een melding te krijgen.

De makers omschrijven het spel als een ar-game die de hele wereld omtovert in een gigantisch spelletje Catan. Spelers moeten oogsten, ruilen en nederzettingen bouwen. Spelers moeten verschillende soorten materialen verzamelen om te kunnen bouwen, die materialen zijn per regio zeldzaam of juist in overvloed aanwezig. Er zitten personages in de game waarmee spelers kunnen ruilen.

Interessante locaties in de echte wereld worden gebruikt voor de virtuele locaties in het spel. Daarvoor gebruikt het spel Niantics Real World Platform. Dat ar-platform vormde de basis van Ingress en werd later ook gebruikt en uitgebreid voor Pokémon Go en Harry Potter: Wizards Unite. Niantic maakt de game samen met Asmodee, de bordspellenmaker die de rechten op Catan in handen heeft.

Niantic noemt de Catan-game zelf kort in een blog met meer aankondigingen. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen meer dan tien nieuwe games in ontwikkeling, waaronder prototypes voor ar-brillen. Alle games draaien om het verkennen van de buitenwereld, beweging en sociale interactie.

Niantic kondigt ook een samenwerking aan met theaterproductiebedrijf Punchdrunk, de makers van Sleep No More, een theatervoorstelling die zich afspeelt in een hotel met vijf verdiepingen. De bedrijven willen samen nieuwe manieren ontwikkelen voor het vertellen van verhalen op een interactieve manier.