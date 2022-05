FCC bestempelt Huawei en ZTE definitief als bedreiging voor nationale veiligheid

De Amerikaanse telecomwaakhond FCC heeft de Chinese bedrijven Huawei en ZTE definitief bestempeld als een gevaar voor de nationale veiligheid. De FCC wil dat de overheid geld beschikbaar stelt zodat providers hun apparatuur kunnen vervangen.

In november vorig jaar oordeelde de FCC al dat Huawei en ZTE een gevaar zijn voor de nationale veiligheid, nu is dat definitief vastgelegd nadat het Public Safety and Homeland Security Bureau, een onderdeel van de FCC, dat oordeel heeft bevestigd.

Nu Huawei en ZTE officieel zijn aangemerkt als een bedreiging voor de nationale veiligheid, mogen Amerikaanse providers niet langer geld gebruiken uit een ondersteuningsfonds om apparatuur of diensten te kopen van die bedrijven. Volgens Reuters gaat dat om een fonds van 8,3 miljard dollar.

De FCC wijst er in de aankondiging op dat niet uit het oog verloren moet gaan dat er al veel 'onbetrouwbare apparatuur' opgenomen is in netwerken. De organisatie wil dat de Amerikaanse overheid geld beschikbaar gaat stellen aan providers om die apparatuur te verwijderen en te vervangen. Dat zou zo'n twee miljard dollar kosten.

FCC-voorzitter Ajit Pai zegt dat Huawei en ZTE nauwe banden hebben met de Communistische Partij van China en dat ze moeten voldoen aan Chinese wetgeving, waardoor ze verplicht zijn om samen te werken met Chinese inlichtingendiensten. De FCC heeft documenten opgesteld over Huawei en ZTE met onderbouwing van het oordeel.

De Amerikaanse regering beschuldigt Chinese bedrijven als Huawei al langer van spionage. Die bedrijven ontkennen dat. Huawei en ZTE hebben nog niet gereageerd op het nieuwe oordeel van de FCC.