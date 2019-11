FCC oordeelt dat Huawei en ZTE bedreiging zijn voor de nationale veiligheid

De Amerikaanse waakhond FCC heeft geoordeeld dat Huawei en ZTE een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Dat betekent dat telecomproviders niet meer met overheidssubsidie hardware van de bedrijven kunnen aanschaffen. Bestaande apparatuur moet worden vervangen.

Volgens persbureau Reuters stemde de FCC unaniem in met de bepaling. Door Huawei en ZTE te bestempelen als een risico voor de nationale veiligheid, kunnen telecomproviders niet langer apparatuur aanschaffen door gebruik te maken voor een speciaal daarvoor bedoeld overheidsfonds. Daardoor moeten de providers op zoek naar alternatieven, onder meer voor het bouwen van hun 5g-netwerken.

Ook heeft de FCC bepaald dat Amerikaanse telecombedrijven hun bestaande apparatuur van Huawei en ZTE in hun netwerken moeten vervangen. Hiermee zou een prijskaartje van ongeveer 2 miljard dollar gemoeid zijn. Mogelijk stelt de Amerikaanse politiek een deel van dat geld beschikbaar om vervangende apparatuur aan te schaffen. Overigens worden providers niet volledig uitgesloten van het kopen van apparatuur van Huawei of ZTE: voor toepassingen waarbij hun hardware noodzakelijk is blijft het mogelijk om een aankoop te doen.

De Verenigde Staten is al langer bezig om de bedrijfsvoering van Huawei te bemoeilijken. Eerder werd het bedrijf namelijk al een handelsverbod opgelegd, waardoor Amerikaanse bedrijven niet met Huawei in zee mogen gaan. Overigens werd dit verbod wel een aantal maal opgeschort.