Civilization VI op Xbox One en PlayStation 4 komt uit en kost 50 euro

Sid Meier's Civilization VI, inclusief uitbreidingspakketten, is uitgebracht voor de Xbox One en PlayStation 4. Voor het spel moet 60 dollar worden betaald, al is dat bedrag in Nederland 50 euro. De game kwam een tijdje terug al uit voor Windows.

De komst van de game werd met een introductiefilmpje bekendgemaakt, al hadden de ontwikkelaars al bekendgemaakt Civilization VI voor consoles op 22 november uit te brengen. In Nederland lijkt de prijs te zijn vastgesteld op 50 euro, al blijkt uit de Pricewatch dat de game voor een prijs vanaf 42 euro te krijgen is.

Wie overigens de uitbreidingen wil spelen, moet deze nog apart aanschaffen. Deze uitbreidingen, met de naam Rise and Fall en Gathering Storm zijn niet alleen op de Xbox One en PlayStation 4 uitgebracht, maar ook op de Nintendo Switch. Voor de Switch kwam Civilization VI al vorig jaar uit.

In september werd al bekend dat Sid Meier's Civilization VI op 22 november uit zou komen. De release gaat overigens gepaard met het uitbrengen van extra content. Het gaat om een vikingscenario en toegang tot de Poolse, Australische en Perzische en Macedonische beschavingen. De PS4-versie krijgt daarnaast nog drie facties, te weten Indonesië, Nubia en de Khmer.