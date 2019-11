Thuisbezorgd doet onderzoek naar misbruik reviewsysteem door restauranthouders

Thuisbezorgd gaat kijken of restauranthouders zich schuldig maken aan misbruik van het online beoordelingssysteem, nadat er meldingen kwamen van beïnvloeding door restauranthouders. Die zouden in sommige gevallen klanten aansporen om hun review te verwijderen.

De aanleiding is een onderzoek van RTL Nieuws, waaruit blijkt dat in sommige gevallen restauranthouders proberen om klanten te bewegen hun negatieve review te verwijderen, bijvoorbeeld door het geld van de bestelling terug te geven of een gratis maaltijd te geven. Tegenover Nu.nl laat Thuisbezorgd weten dat het onderzoek gaat doen naar dergelijke meldingen, waarbij het in de database gaat kijken naar verdachte patronen.

Hoe het dat precies gaat doen is niet duidelijk, maar Thuisbezorgd stelt er zeker van te zijn het uit de reviewgegevens te kunnen uitlezen of er misbruik van het systeem is gemaakt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door te kijken naar negatieve reviews die na een poosje weer worden verwijderd.

Volgens Thuisbezorgd is het online reviewsysteem voor restaurants over het algemeen betrouwbaar. Er zijn echter geen gegevens over hoe vaak negatieve reviews worden verwijderd na tussenkomst van de restauranthouder.