Civilization VI verschijnt vier jaar na release op Android

Sid Meier’s Civilization VI is beschikbaar gemaakt op Android. Daarmee is het spel van Firaxis vier jaar na zijn release op het mobiele platform uitgekomen. Twee jaar geleden verscheen het spel voor iOS.

Firaxis en uitgever 2K zijn met Aspyr Media in zee gegaan voor het ontwikkelen van de port. Dat bedrijf maakte ook de iOS-port. De Android-versie van Civilization VI bevat alle inhoud van het origineel en per direct zijn ook de Rise and Fall- en Gathering Storm-updates als in-app-aankoop beschikbaar, evenals beschaving- en scenario-uitbreidingen.

Spelers kunnen na installatie zestig beurten gratis spelen, daarna moeten spelers 22 euro betalen, net als bij iOS. Voor de overige in-app-aankopen noemt de Play Store bedragen van 5,50 tot en met 45 euro per item, waarbij dat laatste bedrag voor de Gathering Storm-uitbreiding is.

Het turn based strategy-spel Civilization VI verscheen in oktober 2016 voor Windows en macOS, gevolgd door een port voor Linux in februari 2017. In december 2017 kwam de mobiele versie voor de iPad uit, gevolgd door een versie die ook op de iPhone werkt in oktober 2018. In november 2018 verscheen de versie voor de Nintendo Switch en in november vorig jaar kwam het spel ook voor de PlayStation 4 en Xbox One uit. Bij de preview van de iPad-versie kwam Tweakers tot het oordeel dat die port in ieder geval geslaagd was, met goede aanpassingen van de interface en enkel wat grafische concessies tegenover de pc- en macOS-versie.