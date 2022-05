Ocarina of Time en 3 andere games krijgen plek in World Video Game Hall of Fame

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Dance Dance Revolution, Ms. Pac-Man en Sid Meier's Civilization zijn toegevoegd aan de World Video Game Hall of Fame van The Strong National Museum of Play, in de Verenigde Staten.

De games zijn toegevoegd vanwege hun invloed op popular culture, de videogamesindustrie en de maatschappij. Iedereen kan een nominatie opsturen naar het Amerikaanse museum en de uiteindelijke keus wordt gemaakt op basis van adviezen van journalisten, geleerden en 'andere individuen die bekend zijn met de geschiedenis van videogames en hun rol in de maatschappij'.

Over Ocarina of Time vertelt het museum dat de game in 1998 'definieerde wat een 3d-actiespel kon zijn, met een invloed op talloze games die erna kwamen'. Andrew Borman, een van de curatoren: "Zelfs vandaag de dag nog beschouwen ontwikkelaars van over de hele wereld The Legend of Zelda: Ocarina of Time als een invloed op de manier waarop ze games maken. De uitgestrekte 3D-wereld van de game, vloeiende gevechten, complexe puzzels en een door de tijd reizend verhaal wekten bij spelers een gevoel van verwondering op dat ze nooit zijn vergeten."

Ocarina of Time, via zelda.com

Sid Meier's Civilization wordt 'een van de meest invloedrijke simulatie en strategiespellen aller tijden' genoemd en de populariteit van de franchise 'ontkracht het veelvoorkomende beeld dat het altijd leuker is om af te breken dan om op te bouwen'. De verslavende simulatie en strategiegame kwam uit in 1991 en sindsdien zouden alle spelers bij elkaar meer dan een miljard uur in de franchise gestopt hebben.

Ms. Pac-Man, stammend uit 1981, heeft ten opzichte van haar voorganger 'ingewikkeldere doolhoven, slimmere tegenstanders en nieuwe uitdagingen'. De populariteit van de game gecombineerd met de introductie van een vrouwelijke protagonist 'luidde een nieuw tijdperk in in de culturele conversatie over de plek van vrouwen in de speelhal en de gehele samenleving'.

Dance Dance Revolution, tot slot, 'daagde spelers uit om hun gevoel voor evenwicht en behendigheid te gebruiken om stappen te zetten op de beat van populaire muziek'. De game kwam sinds zijn release in 1998 in meer dan 100 verschillende versies uit en baande een weg voor latere games als Guitar Hero en Rock Band. The Strong noemt het een 'werkelijke revolutie voor het muziekgamegenre'.

Beelden via civilization.com, pacman.fandom.com en konami.com

The Strong beheert de World Video Game Hall of Fame sinds 2015, het museum bestaat sinds 1969. Jaarlijks worden minimaal vier en maximaal zes games toegevoegd aan de Hall. Civlization was een 'hold-over finalist' van 2016, Dance Dance Revolution en Ms. Pac-Man waren van 2018 en Ocarnina of Time was een nieuwe finalist.

Andere titels in de Hall of Fame zijn StarCraft, Minecraft, King's Quest, Bejeweled, Mortal Kombat, Tomb Raider, Final Fantasy VII en meer. In totaal zijn er 36 spellen aan de lijst toegevoegd, gekozen uit een zeer lange lijst genomineerden. De games in de Hall krijgen een permanente plek in de expositie van het museum, dat in de staat New York gevestigd is.