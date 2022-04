Zelda: Majora's Mask is volgende N64-game op Switch Online + Expansion Pack

De volgende game die naar de Nintendo Switch Online + Expansion Pack komt, is The Legend of Zelda: Majora's Mask, uit het jaar 2000. De N64-game was het vervolg op Ocarina of Time en heeft over het algemeen een volwassenere toon dan zijn voorganger.

Nintendo maakt op Twitter bekend dat Majora's Mask de volgende game is, maar noemt daarbij geen verdere releasedatum afgezien van 'februari'. Een patroon in de frequentie van releases voor de dienst moet zich nog goed vormgeven, maar tot nu toe zijn er twee N64-games toegevoegd sinds de release van de dienst in oktober: dat waren Paper Mario 64 in december en Banjo-Kazooie in januari. Het patroon lijkt dus neer te komen op een N64 game per maand. Verder zijn er vijf Sega Mega Drive-games bij gekomen in december.

Screenshot niet van de Switch-versie

Voorganger Ocarina of Time en andere N64-games op de Switch hadden ten tijde van hun release wel te maken met technische euvels, zoals inputlag en framerateproblemen. Nintendo lijkt wel achter de schermen te werken aan die problemen, maar tegelijk wordt er gemeld dat ze nog niet volledig weggewerkt zijn. Het lijkt dan ook niet uit te sluiten dat Majora's Mask niet vlekkeloos geëmuleerd zal worden.

Naast de N64 kwam de game kwam eerder ook uit op de GameCube. Een remake ervan verscheen daarnaast voor de Nintendo 3DS, met stereoscopisch beeld, aangepaste boss battles en een extra minigame op het gebied van de hengelsport.

Het Nintendo Switch Online + Expansion Pack kost 39,99 euro per jaar en daarbij zit de standaard Nintendo Switch Online-dienst, ter waarde van 19,99 euro per jaar, inbegrepen. Met Family-abonnementen gaat de totaalprijs daarvan nog wat verder omhoog, maar dat biedt ook maximaal acht accounts.