WhatsApp-bèta voor iOS bevat verwijzingen naar migratietool Android naar iOS

De eerste tekenen van leven omtrent een WhatsApp-migratietool die gebruikers van Android naar iOS helpt, zijn gevonden in een bètaversie van de iOS-app. Die tool is er al voor migratie van iOS naar Android, maar niet andersom.

Sinds oktober van 2021 is er een officiële tool beschikbaar om WhatsApp-chats over te zetten van iOS naar Android. Daar zitten momenteel nog wel de voorwaarden aan dat de Android-telefoon in dat scenario vanuit de fabriek met Android 12 geleverd moet zijn. De ontwikkelaar liet destijds al weten dat een tool voor de omgekeerde richting ook gepland is, maar maakte daarover nog geen details, zoals een datum, bekend.

Op dat gebied is er nu dus een ontwikkeling. Bètaversie 2.22.2.74 van de applicatie bevat de secties, afbeeldingen, teksten en knoppen die duiden op aanwezigheid van de tool. Volgens WABetaInfo is de tool deels aanwezig, maar functioneert hij nog niet. Door datamining haalt de site de info naar boven. Een releasedatum is er nog altijd niet.

Hoe de tool precies data zal overzetten, wordt ook nog niet verteld. Bij de andere tool, voor migratie van Android naar iOS, is in ieder geval een Lightning-naar-USB-C-kabel tussen de twee telefoons vereist, dus het valt te verwachten dat eenzelfde scenario zich zal afspelen wanneer deze tool beschikbaar komt.

Zonder de officiële zijn gebruikers aangewezen op onofficiële software; de makers daarvan brengen vaak geldbedragen in rekening voor het gebruik ervan. Recensies op de appwinkels beweren wel dat deze apps ook daadwerkelijk werken.