WhatsApp test interface voor bellen met waveform voor spraak

WhatsApp is begonnen met een nieuwe interface voor spraakoproepen. Daarbij krijgen gebruikers van elke beller een waveform te zien, zodat behalve de oplichtende vensters ook op die manier te zien is wie iets zegt.

De test is begonnen op iOS, zegt WABetaInfo. Het nieuwe uiterlijk vervangt de huidige interface voor individuele oproepen en voor groepsgesprekken, zo zegt de site. Gebruikers op iOS hebben versie 22.5.0.70 nodig om de interface te zien, op Android is de interface nog niet beschikbaar. WABetaInfo is al jaren een betrouwbare bron die wijzigingen in de app van WhatsApp documenteert en publiceert.

In groepsgesprekken staan deelnemers in gekleurde vakken, met daarbij avatars en de waveforms. De rest van de interface, met de knoppen voor bediening onderin en bovenin de knop om mensen toe te voegen aan het gesprek, blijft in de test hetzelfde. Ook heeft de oproep een niet te wijzigen wallpaper. Het is onbekend wat het doel van de test is en wanneer WhatsApp de nieuwe interface zou willen uitbrengen. Moederbedrijf Meta heeft niet gereageerd op het online verschijnen van de test.