Allego is gestopt met plaatsen langzame laadpalen in Nederlandse gemeenten

Laadpalenbedrijf Allego stopt met het plaatsen van langzame laadpalen in Nederlandse gemeenten, zo schrijft het Financieele Dagblad. Het bedrijf wil zich alleen nog richten op snelle laders, zo claimt het bedrijf.

Allego heeft ongeveer honderd gemeenten laten weten het contract voor de plaatsing van de palen op te zeggen, meldt het FD. Daarbij gaat het over de laadpalen die gemeenten laten plaatsen, nadat buurtbewoners er eentje hebben aangevraagd. Eigenaren van elektrische auto's zonder eigen oprit kunnen op die manier dicht bij huis de accu van hun auto opladen.

Het bedrijf zegt de afgelopen jaren rond de tienduizend palen te hebben geplaatst en daarmee marktleider te zijn in Nederland met een aandeel van rond de 30 procent. Allego handelt al goedgekeurde aanvragen wel af en onderhoudt de laadpalen de komende tien jaar. Allego wil zich richten op snelle laders en wil daarom de langzame palen niet meer plaatsen. Volgens Allego is de manier van plaatsing, waarbij de gemeente pas laders plaatst na een aanvraag van een vergunning, uit de tijd. "Het is tijd voor een volgende fase en een versnelling. We zijn daarom voorstander van de aanleg van publieke laadpleinen waar meerdere auto's tegelijk kunnen laden."

Het annuleren van het contract ging in op 1 januari, zo blijkt uit een brief die de gemeente Gorinchem heeft gepubliceerd. Het college van burgemeester en wethouders zei in december te onderzoeken of Allego eenzijdig het contract mag opzeggen, maar is daar sindsdien niet meer op teruggekomen.