Honderden ev-laadkabels konden vrijdag 2,5 uur niet loskomen van palen Allego

Door een storing bij laadpaalprovider Allego konden honderden elektrische auto's in België op vrijdagavond niet volledig losgekoppeld worden van hun laadpaal; de laadpalen ontgrendelden de laadkabels niet. In totaal duurde de storing 2,5 uur, zo schrijft HLN.

Een getroffen laadpaal en auto

in België (beeld via HLN.be)

De Allego-klantenservice meldt aan het Belgische nieuwsmedium dat de technische problemen 'honderden telefoontjes' aan ze heeft opgeleverd. Waar het precies misging, vermeldt Allego niet, maar aan het einde van het laadproces moeten gebruikers met een pasje of druppel bij de laadpaal aantonen dat zij degene zijn die de wagen oorspronkelijk aan de laadpaal hebben gehangen. Daarna laat de laadpaal de kabel los.

De auto-eigenaren kunnen de kabels aan de auto-zijde veelal nog wel losmaken en dan wegrijden, maar dan waren ze alsnog gedwongen om hun laadkabel, die nieuw al gauw een paar honderd euro kost, achter te laten. Als ze dat deden, was de kabel waarschijnlijk wel relatief veilig; de paal hoort de kabel alleen voor de juiste persoon los te laten, dus degene met de tag of Allego-servicepersoneel zelf.

Klaarblijkelijk was er in deze situatie niet een manier voor de laadpalen om volledig te functioneren als er ergens in het Allego-netwerk een storing is. Vermoedelijk vindt de verificatie van de gebruikers centraal plaats en konden de palen niet 'naar huis bellen' om te verifiëren of een kabel aan het eind van een laadsessie los mocht komen of niet. Gebruikers moeten hun pasje aan het begin en het eind van het laden bij een paal houden, om zich te identificeren als abonnementshouder en om aan te tonen dat het bij terugkomst om dezelfde persoon gaat, of in ieder geval degene met hetzelfde pasje.

Tweakers heeft contact gezocht met Allego met de vraag wat precies op technisch vlak misging. Het artikel wordt mogelijk nog bijgewerkt met deze informatie.

Update, 15:08: Tweaker Malarky laat uit ervaring weten dat een dergelijke storing waarschijnlijk opgelost wordt met een reboot van de laadpaal, waarna hij de kabel loslaat. Dat maakt de kabel achterlaten echter wel een slechte optie: iedereen kan hem dan meenemen.