Laadpaalaanbieder Allego krijgt beursnotering en wil netwerk versneld uitbreiden

De in Nederland opgerichte laadpaalaanbieder Allego heeft een beursnotering gekregen op de New York Stock Exchange. Het bedrijf zou met de beursgang ruim 500 miljoen dollar willen ophalen en zo het Europese netwerk van snelladers kunnen uitbreiden.

Allego zegt dat op donderdag het verhandelen van de Allego-aandelen start op de NYSE onder de noteringen ALLG en ALLG.WS. Met het verkopen van de aandelen wil het bedrijf zijn groeistrategie 'versnellen' en in Europa meer snelle 'en ultrasnelle' laadpunten realiseren.

Volgens het Financieele Dagblad wil Allego met de beursgang 500 miljoen dollar ophalen en behoudt huidige eigenaar Meridiam 59 procent van de aandelen. Vorig jaar had het bedrijf een omzet van 86 miljoen euro en een brutowinst van 8 miljoen euro. Over vijf jaar moet dit 1,2 miljard euro omzet en 512 miljoen euro winst zijn.

Allego werd in 2013 in Nederland opgericht en heeft in Nederland volgens cijfers van Laadpas Top 10-oprichter Maarten Hachmang 109 van de 580 snellaadstations in Nederland. Daarnaast zijn volgens deze cijfers 33 van de 291 ultrasnellaadstations van Allego. Een dergelijke High Power Charger heeft een vermogen van 150kW of hoger. Allego heeft de afgelopen jaren ook, naar eigen zeggen, 10.000 publieke laadpalen geplaatst voor gemeenten, maar kondigde onlangs aan te willen stoppen met dit 'laadpaal op aanvraag'-model. In Europa zou het bedrijf nu 26.000 laadpunten hebben.