Engie trekt stekker uit laadpaalproducent EVBox

Het Franse Engie gaat de van oorsprong Nederlandse laadpaalfabrikant EVBox sluiten. Dat bevestigt het Franse moederbedrijf aan het Financieele Dagblad. Het zou niet gelukt zijn om een koper voor de laadpaalproducent te vinden.

Engie gaat definitief stoppen met EVBox, laat het bedrijf weten aan het Financieele Dagblad. De energieleverancier zegt sinds juni actief gezocht te hebben naar mogelijke kopers, maar grotendeels zonder succes. Engie wil tegen het dagblad niet vertellen waarom deze zoektocht spaak liep.

Alleen de Franse fabriek van EVBox-dochter EVTronic wordt verkocht. De andere locaties, waaronder de fabriek in de VS en het hoofdkantoor in Amsterdam, worden gesloten. In Nederland gaan er daardoor tussen de 400 en 500 banen verloren. Volgens Engie blijft het netwerk van de bestaande laadpalen 'voor een beperkte periode' nog in de lucht en is het de bedoeling dat onderhouds- en garantieverplichtingen worden nagekomen.

Engie heeft EVBox in 2017 overgenomen, maar de laadpaalfabrikant heeft sindsdien enkel verlies geboekt. Dat zou onder meer te maken hebben met kwaliteitsproblemen, die miljoenen kostten aan garantieclaims en afgeschreven voorraden. Door de verslechterende reputatie zouden de afgelopen paar jaar steeds meer grote klanten, zoals Schiphol en de gemeente Amsterdam, zijn overgestapt op laders van concurrenten.

Het energieconcern was tijdens de aankoop van plan om EVBox binnen een paar jaar naar de beurs te brengen, maar dat plan mislukte omdat de leverancier geen goedgekeurde jaarrekening kon inleveren. EVBox zou jaarlijks minstens 100 miljoen euro verlies lijden. Samen met de 100 miljoen waarvoor Engie het bedrijf overnam, heeft deze overname de energiereus zo'n 800 miljoen euro gekost.

EVBox biedt sinds 2010 commerciële laadstations en laadstations voor woningen aan, naast snelladers en laadbeheersoftware. Naar eigen zeggen heeft de fabrikant meer dan 550.000 laders aan klanten geleverd. EVBox had in 2018 als doel om tegen 2025 zijn miljoenste laadpunt te leveren.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 13-10-2024 10:15
165 • submitter: Antonio di

13-10-2024 • 10:15

165

Submitter: Antonio di

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Reacties (165)

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slijkie 13 oktober 2024 10:40
Lekker, heb 4 EVBox Businessline units hier staan op ‘t bedrijf. Wist dat ik beter Zaptec had kunnen nemen, al die jaren bakken ellende gehad met die dingen, continue open maken om de zekering weer aan te moeten doen. Drama.

Maar die simkaarten erin die gaan dus niet meer werken zeker. Moet ik die krengen op wifi zien te krijgen en hopelijk dat er een paar vrijetijd devs het OCPP gebruiken om een fatsoenlijk werkend iets te krijgen om het zelf te hosten.
cyclone @slijkie13 oktober 2024 12:05
Rustig maar de oplossing is er al, en vrij simpel ook.
Ik heb goede ervaringen met het ombouwen van deze laadpalen en dat is simpel te doen met de :
SmartEVSE

Nee ik heb geen aandelen, de oplossing is overigens geheel open source en je kunt eigenlijk meeste van je laadpaal hergebruiken.
surfrider @cyclone13 oktober 2024 13:11
Smart EVSE heeft al 3 jaar geen updates gehad.
Er zijn nieuwere open source projecten voor laadpalen. Neem EVerest van de Linux Foundation.
koku Senior Developer @surfrider13 oktober 2024 15:20
Ik zie nog een hoop recente commits: https://github.com/SmartEVSE/SmartEVSE-3/commits/master/
Bedoel je deze? Wat is er precies niet geupdate?
Xfade @koku13 oktober 2024 18:22
Hij zal v2 in z'n hoofd hebben gehad denk ik zo, want die heeft idd het laatst een update gehad in 2021.
geertdo @surfrider14 oktober 2024 13:53
Niet te snel conclusies trekken he.
De v1 repo niet inderdaad, maar de actuele is v3: https://github.com/SmartEVSE/SmartEVSE-3 en die is super actueel.
The Third Man @surfrider13 oktober 2024 22:14
Windows 8 heeft ook al een tijdje geen updates meer gehad; Windows wordt dus niet meer ontwikkeld 8)7
Niet Henk @surfrider15 oktober 2024 10:30
Ik zie hier meerdere reacties op die inderdaad aangeven dat de actieve repo v3 is.

Deze verwarring is echter heel natuurlijk:

Als je op smartevse.nl kijkt, linkt deze alleen naar de V1 repo.
Deze site heeft ook in de zijbalk een mooie "Hello world" uit 2014 staan en daarna geen nieuwsberichten meer.
De V1 repo linkt naar de V2 repo, maar de V2 repo linkt niet naar de V3 repo.

Als je dus niet uitgebreid op zoek gaat, kan je dus makkelijk tot de conclusie komen dat dit project al jaren dood is.
Hathi @cyclone13 oktober 2024 13:12
Misschien kijk ik er overheen, maar ik zie daar geen OCPP ondersteuning? Kan je zo’n SmartEVSE koppelen aan de backoffice van een OCP?
Bijvoorbeeld e-flux ofzo, die ondersteunen wel heel veel verschillende laadpalen, maar daar zie ik ook geen vermelding van deze SmartEVSE.
Toppertje123 @cyclone13 oktober 2024 18:26
Enkel een vraagje. Kan men na het niet meer ondersteunen van de palen de laadpalen niet meer gebruiken. Ik heb een EVBox Livo met een loadbalancing module. Deze is gekoppeld vie een ethernetkabel met het internet.
Mike2k @slijkie13 oktober 2024 10:50
Als je zoveel gedoe hebt met de zekeringen vraag ik me af wat voor zekering er in zit?

Het kan goed zijn dat er een 30mA aardlekautomaat en zit. Vervang deze door een 100mA of 300mA en je problemen zijn misschien opgelost?

Wellicht is er een B16 ingezet die te laag is...
mjl @Mike2k13 oktober 2024 14:19
Ik meen dat je dan een C20 aardlek automaat moet nemen, B16 kan continue belasting op 16A niet aan op de lange duur.

Of je verlies pakken (die palen verkopen) en een ander merk nemen. Als het heel recent gekocht is eens met engie contact opnemen of ze de palen kunnen omruilen voor een ander exemplaar.
jbhc @mjl13 oktober 2024 17:59
Een b16 kan weldegelijk continue 16a leveren.
mjl @jbhc13 oktober 2024 20:10
Op het forum werd me anders verteld maar bij mij houd de 16A automaat het al een aantal jaar prima uit :)
Mike2k @mjl14 oktober 2024 06:52
Een C20 hoeft niet. Een C karakteristiek automaat is alleen nodig bij hoge aanloopstromen, bijvoorbeeld een zware motor. Een autolader heeft daar geen last van.

Een B16 kan inderdaad prima 16A leveren. Daarboven kom je in de thermische beveiliging en zal hij uitschakelen na enige tijd. Totdat je boven de 48-80A uitkomt (3-5 x In, 16A in dit geval). Dan zal het gezien worden als sluiting en schakelt de automaat direct uit.

Wat bijvoorbeeld zou kunnen is dat het een 17kW laadpaal is. Dat betekent 5600Watt per fase. I=P/U oftewel 5600/230 = 24-ish ampère. Dat zit mooi in het thermische gebied van de B16 en zou er dus voor kunnen zorgen dat bij sommige auto's, de laadpaal na 1.5 uur laden ofzo ineens uitschakelt.

is maar een voorbeeld, er kan van alles aan de hand zijn
jbhc @Mike2k13 oktober 2024 11:41
Dat is leuk als particulier maar als bedrijf wil je niet de beveiliging van een machine vervangen door een beveiliging die andere specificaties heeft dan de orginele.

Als er brand ontstaat bij zo'n laad installatie en de verzekering komt daar achter dan betalen ze niet uit.
Pinkys Brain @jbhc13 oktober 2024 23:35
Gezien de hoeveelheid palen die er zijn, zou je denken dat er wel een bedrijfje opgericht kan worden die gecertificeerde SmartEVSE ombouwkits kan leveren, met handleiding voor een electricien. Verzekering ook weer blij.

Moet de OCPP ondersteuning wel eerst klaar zijn, maar wat geld kan daar helpen. Moet bijna wel goedkoper zijn dan al die dingen uit de grond trekken.
Casplantje @Pinkys Brain14 oktober 2024 12:01
Gezien de indeling van componenten in die EVBox doosjes denk ik dat 't financieel al snel aantrekkelijker is om die palen gewoon uit de grond te trekken en te vervangen voor iets beters. Zeker bedrijven zullen niet zo snel van die hobbyoplossingen kiezen.
Voor thuisgebruikers is OCPP vaak ook alleen nodig als de opgenomen stroom verrekend moet worden met een vervoersbudget, in welk geval er vaak eisen gesteld worden aan of de lader wel eerlijke meetgegevens doorstuurt. Met een open source module is dat laatste lastig te garanderen.
DLSS @jbhc13 oktober 2024 14:01
Betalen die wel uit als je dat als particulier doet?
baskes @slijkie13 oktober 2024 10:44
Laadpalen ondersteunen ocpp er zijn diverse andere aanbieders van de zogenoemde backoffice cpo. Het is mogelijk om een andere simkaart te plaatsen en over te stappen. Garantie op hardware is een ander verhaal, doch zijn er ook veel installateurs die vaak ook nog onderhoud kunnen doen.
Femme UX Designer @baskes13 oktober 2024 11:20
Je moet dan wel de configuratie van de laadpaal kunnen beheren. Als de configuratie verloopt via het online platform van de fabrikant ben je de sigaar als dat platform niet meer in de lucht is.
blb4 @Femme13 oktober 2024 12:06
Als Tweakers heb je neem ik aan in elk geval de evbox app op je mobiel en kan je via Bluetooth de configuratie wijzigen (als de LM verteld welke nieuwe instellingen je moet maken).
Travelan @blb413 oktober 2024 13:20
En hoe lang denk je dat die app gesupport blijft?
blb4 @Travelan13 oktober 2024 14:00
Zolang die op m'n mobiel staat in elk geval, app werkt zonder netwerkverbinding.
Travelan @blb413 oktober 2024 19:30
En zolang je geen OS updates doet die breaking zijn...
William_H @Travelan13 oktober 2024 14:55
Sideloaden op Android is altijd nog mogelijk toch?
ChiLLeR @blb413 oktober 2024 19:21
Mwah heb net een nieuwe livo 2, je kan niks met de installer app. Ocpp wordt alleen ondersteund met 1 platform die in eu vrijwel niet gebruikt wordt.
float4 @Femme13 oktober 2024 12:10
Voor de echte Tweaker: firmware decompilen en zoeken naar een exploit haha. Ken een CPO die dit al bij verschillende oude palen heeft gedaan om (beter) te kunnen beheren. Meer dan een paar uur per paal zijn ze er tot nu toe volgens mij nooit aan kwijt geweest.
E.T.O. @float413 oktober 2024 13:10
Leuke reactie, zeker gezien het feit dat je reactie "de echte Tweaker" richting gebruiker Femme, de founding father van tweakers.net (en dus gebruiker nummer #1)...
zonglew00 @E.T.O.13 oktober 2024 14:25
De jeugd van tegenwoordig 😂 als er iemand tweaker is dan is het femme
float4 @E.T.O.13 oktober 2024 14:49
Haha ja weet ik, maar was natuurlijk gericht aan de tweakers die daadwerkelijk EVBox-palen hebben ;)
Martin.Air @slijkie14 oktober 2024 08:05
Ik heb mijn EVBox gekoppeld via HomeAssistant met de OCPP plugin beschikbaar via HACS, dan heb je alles helemaal zelf in beheer. Maar, als het goed is kun je ze gewoon aan een andere OCPP dienstverlener koppelen, in de instellingen staat zelfs een lijst met voorbeelden.

Dan kun je dus ook gewoon laadpassen blijven gebruiken, en die van de zaak "gratis" maken en anderen laten betalen als je zou willen.
Tortelli @Martin.Air14 oktober 2024 09:31
Waar kun je dit instellen? Eea loopt nu via evbox.everon.io, heb nog een abbonement daar lopen tm 2026 voor de palen op het bedrijf.
(we hebben vrij veel externen die bij ons laden, vandaar behoefte aan een partij die de betalingen regelt)
Martin.Air @Tortelli14 oktober 2024 09:50
Als het goed is kun je via Bluetooth verbinding maken met de laadpaal, hier kun je naar de installatiemodus gaan. Daar kun je het "Charging Management Platform" instellen, niet zo snel een handleiding kunnen vinden waar dit in staat. Maar wel een andere om in ieder geval het menu te zien: https://handleidingen.acc...vbox-businessline-app.pdf

Het wachtwoord van installatiemodus zou het serienummer van de laadpaal moeten zijn. Als hij met Wifi verbonden is, dan is dit ook zijn netwerknaam (Security issue?).
Jopio @slijkie14 oktober 2024 08:50
Heb zelf bij een bedrijf waar ik werkzaam was de EVBox units laten ombouwen naar Eflux. https://www.e-flux.io/nl
Ombouwen was niet gratis, maar wou heel graag weg bij EVBox vanwege hun waardeloze service.
icecreamfarmer @slijkie13 oktober 2024 15:07
Daarom heb ik toen voor het bedrijf alfen gekozen. Al doen die het momenteel ook niet geweldig.
JayPe @icecreamfarmer13 oktober 2024 16:49
Op de beurs niet, maar in producten is Alfen toch niet slecht aangeschreven (laadpalen). Trafohuisjes met vochtproblemen hebben laadpalen niet direct last van, toch?
icecreamfarmer @JayPe14 oktober 2024 12:06
Economisch niet en dat kan zorgen voor verminderde support en uiteindelijk opheffen van ene tak.
PatMan @icecreamfarmer15 oktober 2024 10:16
Inderdaad https://www.nu.nl/economi...ende-verkoop-e-autos.html
icecreamfarmer @PatMan15 oktober 2024 10:17
Ik was er al bang voor.
JayPe @PatMan15 oktober 2024 11:10
nieuws: Laadpaalproducent Alfen wil tot 15 procent van personeel ontslaan

(Lokaal, zelfde nieuws)
firest0rm @slijkie13 oktober 2024 19:49
Geen idee wat voor simkaarten je bedoeld maar als dit 4g kaartjes zijn die kunnen andere ook leveren...
Bedrijf waar ik werk levert die dingen ook voor IoT apparaten.
5 euro de maand voor 1GB data.
JayPe @firest0rm14 oktober 2024 17:28
Terwijl een utp kabeltje niets kost per maand, deed m'n Lolo bijzonder moeilijk zonder simkaart
Wozmro 13 oktober 2024 10:41
Laadpalen zijn een zeer concurrentiële markt. Ik kom dagelijks nieuwe merken tegen.

De hardware zelf is uiteindelijk heel eenvoudig in tegenstelling tot de software/backoffice. Ik heb daar zelf niets mee te maken maar ik hoor wel regelmatig dat het nogal een gedoe is om de boel betrouwbaar(registratie, facturatie,...) aan de praat te krijgen. En als een bedrijf er mee stopt dan gaat de cloud ook uit.

Ofwel leren we al doende de les ofwel wordt het stilaan tijd om daar vanuit de wetgevende hoek eens dichter naar te kijken?

Een fossiel tankstation is nu eenmaal ook wettelijk helemaal dichtgetimmerd met na te leven voorschriften.
WillySis
@Wozmro13 oktober 2024 14:44
Aan die afhankelijkheid van producten aan één gekoppeld cloud netwerk moet zo wie zo eens een eind komen. Het gebeurt te vaak dat (dure) producten waardeloos worden omdat een producent de stekker uit het ondersteunende cloud systeem trekt of failliet gaat. De klant blijft dan met een nutteloos (duur) product.

Het wordt tijd dat de koppelverkoop van product met een cloud abonnement (inclusief gratis abonnementen) verboden worden. Een koper zou zijn eigen cloudprovider moeten kunnen kiezen. Fabrikanten zouden verplicht moeten worden om licenties op de ondersteunende services aan anderen aan te bieden, zodat die ook abonnementen aan kunnen bieden die de verschillende producten kunnen laten werken. Gaat een leverancier van een product failliet, dan vervalt hun clouddienst, maar kan je via andere aanbieders je product nog blijven gebruiken.
Mathijs Kok @WillySis13 oktober 2024 16:08
Gaat een leverancier van een product failliet, dan vervalt hun clouddienst, maar kan je via andere aanbieders je product nog blijven gebruiken.
En die zijn nog steeds van plan goede service te bieden en nieuwe opkomende standaarden te ondersteunen? Voor een per definitie krimpende group klanten?

Welnee, zodra de maker van de hardware er mee stopt zullen de cloud aanbieder niet weten hoe snel ze van die klanten af kunnen komen.
WillySis
@Mathijs Kok13 oktober 2024 22:41
Een server draaiende houden kost niet zoveel. Een provider gaat ook niet zelf ontwikkelen, dat is in de eerste plaats aan de fabrikant.
Gaat een fabrikant failliet, dan laat je de server gewoon doordraaien. Updates en ondersteunen van nieuwe standaarden is er dan niet meer bij, maar bestaande producten blijven in elk geval werken.

Toen Van Moof failliet ging hebben wij de server tijdelijk overgenomen. Anders zou een deel van hun e-bikes niet meer van het slot gehaald kunnen worden. Na de doorstart is de server weer "teruggekocht". Het bedrag voor de server was niet heel veel, maar voldoende om onze kosten aan die server te betalen.
Met Pebble is er destijds ook een partij geweest die de server na het faillissement nog een jaar zou laten draaien. Uiteindelijk heeft de server bijna twee jaar doorgedraaid.
D0phoofd @Wozmro13 oktober 2024 11:08
Het moeilijkste is, denk ik, de interopabilteit met alle laadpas aanbieders.
Jij hebt als laadpaal exploitant een prijs op je paal - die is ingesteld in de 'cloud' van je laadpaal. Jouw paal moet die prijs ook terugkoppelen/factureren aan de afnemer.

Iedereen heeft weer 20 verschillende 'standaarden' [1] om het makkelijk te maken. Zelfs daar is een gat in de markt. Je hebt bedrijven die als 'broker' fungeren tussen alle roaming partijen. Dat doet ook iets met de prijs voor de afnemer.

Ik zou zeggen, mik die laadpas in de kliko en frot een PIN-automaat in de laadpaal (zoals bij een tankstation). De betaalwijze moet los zijn van de infrastructuur.


[1] https://evroaming.org/the-ideal-ev-roaming-protocol/
CPV @D0phoofd13 oktober 2024 11:24
Dat doet me denken aan de OV chipkaart. Hoe krijgen we het in zo'n klein landje voor elkaar om tig verschillende maatschappijen hun eigen kaart te laten ontwikkelen, die niet op elkaar aansloten.
En nu weer dus.
Aldy @CPV13 oktober 2024 11:49
Volgens mij was er maar één OV-chipkaart.
CPV @Aldy13 oktober 2024 12:49
hun eigen kaart
Ok, klopt, Ik bedoel de afhandeling van die kaart.
Aldy @CPV13 oktober 2024 13:29
Ok, klopt, Ik bedoel de afhandeling van die kaart.
Misschien kun je wat meer uitleggen, want ik begrijp het niet.
CPV @Aldy13 oktober 2024 20:21
Toen we in NL de OVchipkaart kregen, ging ieder vervoersbedrijf zijn eigen applicatie ontwerpen.
Het gevolg was, dat ieder bedrijf zijn eigen in/uitcheck palen maakte en je bij ieder bedrijf moest in/uit checken.
Bij een reis door verschillende regio's, moest je dus allemaal handelingen verrichten, alsof je naar een totaal ander land ging. Inclusief dubbele opstap tarieven etc.

In zo'n klein land moet toch iemand op het idee komen, dat er 1 tool ontwikkeld kan/moet worden, om met de kaart te reizen.

Nu zie ik dat er bij bij de laadpalen weer een dergelijke jungle is ontstaan.
Aldy @CPV13 oktober 2024 22:30
Het gevolg was, dat ieder bedrijf zijn eigen in/uitcheck palen maakte en je bij ieder bedrijf moest in/uit checken
Maar dat is toch nog steeds zo. Als ik met de tram, bus of metro naar het station rij, dan moet ik toch nog steeds eerst uitloggen voordat ik bij de trein kan inloggen.
Nu zie ik dat er bij bij de laadpalen weer een dergelijke jungle is ontstaan.
Bij de openbare laadpalen zie ik geen jungle. Ik kan overal met dezelfde pas overal laden.
RiDo78 @D0phoofd13 oktober 2024 22:28
Ik zou zeggen, mik die laadpas in de kliko en frot een PIN-automaat in de laadpaal (zoals bij een tankstation). De betaalwijze moet los zijn van de infrastructuur.


[1] https://evroaming.org/the-ideal-ev-roaming-protocol/
Ik heb nooit begrepen waarom, in de tijd van ‘alles smart’ de auto niet gewoon betaalinformatie kan doorgeven aan de laadpaal en vice versa.

De eerste keer dat je in die (huur/lease/prive) auto stapt voer je op de boardcomputer en/of je telefoon wat stappen uit om je aan te melden op een betaalplatform en zodra je de auto aankoppelt aan een laadpaal regelen de auto en laadpaal onderling de betaling…

Maar het zal wel aan mijn beperkte intelligentie liggen dat men internationaal tot deze brakke oplossing met nfc-tags gekomen is. Ik merk vooral dat mijn intelligentie tekort schiet op vlakken als (bedrijfs-)economie of intellectueel-eigendom.
Tassadar32 @RiDo7814 oktober 2024 06:41
Zo werkt het dus wel met enkele snellaadnetwerken. Zowel FastNed als Tesla (alleen met Tesla's) ondersteunen plug&charge. Eenmaal betaalgegevens invoeren en je hoeft nergens meer aan te denken. Het verbaast mij ook dat dit nog niet voor thuisladers beschikbaar is aangezien je daar veel meer in/uitplugt en het dus een veel groter voordeel oplevert.
Frame164 @Wozmro13 oktober 2024 10:53
De laatste vergelijking gaat niet helemaal op. Je zou eigenlijk moeten vergelijken met brandstofpassen van bijvoorbeeld leasemaatschappijen. Dat is qua backend vergelijkbaar met de backend van laadpalen. En dat is ook niet wettelijk vastgelegd. Probeer eens over te stappen met 1000 medewerkers van de ene naar de andere kaartexploitant. Dat is ook een flink project.
Martinspire @Frame16413 oktober 2024 11:32
Maar die overstap kan wel iedereen doen, itt tot overstappen naar een andere laadpaalbackend. Dat gaat dus niet overal

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 13 oktober 2024 11:33]

fenrirs @Martinspire13 oktober 2024 12:07
En exact daarom zouden laadpalen (de hardware) in handen moeten zijn van een non-profit, met virtuele energie leveranciers.

Zal wel utopie zijn…
dasiro @fenrirs13 oktober 2024 12:48
dan zou alle infrastructuur publiek moeten zijn, maar daar zitten weinig bedrijven op te wachten en lijdt zeer snel tot verouderde infrastructuur en zijn bedrijven niet meer in staat om toestellen die op/in hun eigen terreinen/gebouwen staan te beheren.

Elke paal 2 modules geven: eentje voor het laden te beheren dat eventueel in beheer van een energieleverancier kan worden gegeven als het bedrijf dit niet zelf wil beheren en eentje om het betalen te beheren zodanig dat je je eigen payment-provider kan kiezen en zo niet alleen laadpassen, maar ook gewone betaalkaarten kan accepteren.
mbbs1024 @fenrirs13 oktober 2024 17:57
Dat is niet nodig, wel een bindende norm op EU niveau, zodat alles makkelijk met elkaar kan samenwerken, zodat iedereen overal stroom kan tanken, en de tarieven ook duidelijk aangegeven worden vooraleer je begint te laden.
Het principe van vrij verkeer binnen de EU dus.

[Reactie gewijzigd door mbbs1024 op 13 oktober 2024 17:59]

MSalters
@fenrirs14 oktober 2024 09:21
En dan eindig je met uitsluitend 3 kW 230V AC laders. Nee bedankt. De markt blijkt prima in staat om te innoveren. Ja, snelle innovatie heeft ook tot gevolg dat er producten falen in de markt. EVBox is daar een voorbeeld van. Maar het alternatief is erger.
fenrirs @MSalters14 oktober 2024 10:21
Jouw conclusie kun je in twee delen splitsen: een technische en politieke variant.

Zou je een non-profit infrastructuur laten bepalendoor technici dan krijg je de beste oplossing in de markt. Laat je de keuze aan politici, dan krijg je inderdaad de ‘goedkoopste’ oplossing.

Kijkje naar non-profits in het verleden, dan liepen die door technische innovatie structureel voor op de markt.

Voorlopers van Tennet experimenteerden al begin jaren tachtig met wind en zonneenergie. NS liep voor met het aanleggen van glasvezel netten langs de sporen en diverse gemeente kabelaars hadden al midden jaren negentig internet via de kabel.

Nadat de politiek en commercie de regie overnam is die innovatie minder geworden
MSalters
@fenrirs14 oktober 2024 10:27
De "technisch beste" oplossing voor netwerken is het OSI model. Internet is de winnaar omdat de markt negeerde wat de technici de beste oplossing vonden. Je moet opletten voor survivor bias als je terug kijkt naar alleen de commercieel succesvolle oplossingen.
fenrirs @MSalters14 oktober 2024 12:01
Volgen mij bedoelen we precies hetzelfde.
icecreamfarmer @Martinspire13 oktober 2024 15:10
Met de juiste palen kan dat makkelijk. Daarom toen ook alfen gekozen.
flaskk 13 oktober 2024 10:55
800 miljoen verlies, zeker weer een hipster bedrijf uit Amsterdam? Vlotte en mooie praatjes weinig fatsoenlijke producten afleveren. Beetje van moof principe.
StackMySwitchUp @flaskk13 oktober 2024 11:04
De publieke palen waren meestal dik in orde, het zal de rompslomp er omheen zijn geweest. Behoorlijk zuur voor degenen die ervan afhankelijk waren als straks die palen ineens niet meer werken. Sta je dan met je lege accu ;(
GoldenSample @StackMySwitchUp13 oktober 2024 16:11
Pardon? Niet werkende OCPP implementaties, de security uitbreiding op OCPP 1.6 maar vooral smart-charging was rampzalig. Random crashende controllers (idealiter met het constant proberen downloaden van software updates) enorm brakke logging (maar ook debugging) opties en een totale desinteresse gecombineerd met de meest incompetente CTO (tot ze die er een jaar of 3 terug ook maar uit geflikkerd hebben)die ik ooit gezien heb. Firmware updates met enorme bugs die laders onbruikbaar maakten (terugtrekken van firmware updates of Emergency patches gebeurde meermaals per jaar). Bij CPOs zijn er de afgelopen 10 jaar enorme bakken geld gestopt om die troep soort van online te houden...

Het enige wat ze konden we suggereren om er maar een hoop spare parts tegen aan te flikkeren. De hardware werd vaak ook eerder slechter dan beter. Voorbeelden te over, de gekste/kleinste dingen gingen mis door totaal gebrek aan doorontwikkeling. De mennekes sockets werden vervangen door goedkopere meuk met eigen logotje. Jammere alleen dat de veertjes snel verroesten en de klepjes dus niet meer vanzelf dicht klapte. Of überhaupt seals & kabel invoeren die amper tot niet afdoende waterdicht te krijgen waren. Ledringen waar de RGB-leds van kapot gaat (als ik zn kreng zie kijk ik altijd even, zo veel hebben een deels kapotte ledring, de mooiste failluremode lijkt een regenboog).

Nee EVBox is gewoon beschamend slechte troep en heeft ruim een decennium lang laten zien dat ze totaal niet geïnteresseerd waren in verbetering & professionalisering in de product ontwikkeling. Tot een jaar of 5 terug was de gehele embedded electronica & software überhaupt een inkoop deel. Pas daar zijn ze zelf met electronica gaan knoeien, samen met een contract manufacturer in NL welke bijna net zo verrot is. Het gebrek aan kennis was bizar, voorbeeldje; eigen antennes willen gaan bouwen maar niemand in dienst hebben die überhaupt wel eens een modem & antenne in een embedded product geïmplementeerd heeft. Of een behuizing die geïndustrialiseerd moest worden door een engineer vers van de universiteit die nog nooit een plastic behuizing geïndustrialiseerd had.. En zo ging het de hele dag door, dag in dag uit. Veel engineers waren echt niet slecht, probleem was echter: Aansturing (alles moest vlug vlug en goedkoop) en zeer weinig mensen met ervaring in volwassen industrieën waar anderen zich aan op konden trekken.

EVBox was gewoon een verkoop bedrijf welke pretendeerde fabrikant te zijn. Beschamend slecht. Net als VanMoof laat het zien dat in NL een grote desinteresse voor techniek/hardware bestaat en de lul van sales een heilige is. Als gevolg heb weinig maak bedrijven en de weinige die er wel zijn, maken vaak triest slechte kwaliteit producten.

In 2017, werkzaam bij een CPO in Nederland konden we al slecht geloven dat Engie voor 100+ miljoen die boeventoko gekocht heeft, het kon niet lang goed gaan. Uit eindelijk duurde het veel langer dan verwacht, is er 8x zo veel geld in gestopt en de uitkomst is wel zoals verwacht: Rommel waar de stekker uit getrokken moet worden.

[Reactie gewijzigd door GoldenSample op 13 oktober 2024 16:18]

StackMySwitchUp @GoldenSample13 oktober 2024 17:28
Ja euh ik spreek uit de ervaring van een random gebruiker van publieke laadpalen en evbox was verreweg het meest aanwezig op de plekken waar ik kwam. behalve het uitzetten van laadpalen vanwege aansluitwaarde (wat meer te wijden is aan gemeentes en exploitanten) hebben ze mij nooit echt in de kou laten staan.

Waar jij het over hebt zijn de achtergrondverhalen die ik als "gewone" gebruiker niet meekrijg. Natuurlijk zal dat debet zijn aan de kwaliteit van het bedrijf, maar ik heb er zelf niks van gemerkt.

Edit:
Behalve openstaande klepjes en regenboog LEDs ja.. die ken ik wel :) maar opladen deden ze meestal wel.

[Reactie gewijzigd door StackMySwitchUp op 13 oktober 2024 17:31]

GoldenSample @StackMySwitchUp13 oktober 2024 18:27
Zou zeggen, richt je waardering op de CPOs waar je geladen hebt :). EVBox verdient die eer absoluut niet. Wat overigens niet zegt dat het niet nog erger kon overigens. Denk bijvoorbed aan Chargemaster welke gewoon uit de grond getrokken zijn ivm te slecht in Amsterdam ergens rond 2014.
vbmot @GoldenSample14 oktober 2024 10:39
Bij een winkelcentrum hier in de buurt staan een paar laadpalen met regenboog ledringen. Toen ik dit las, toch even gaan zoeken, en ja hoor, het zijn EVBox businessline palen. Ze zijn ook vaak kapot. Hopelijk worden ze snel vervangen door iets beters.
wildhagen
@flaskk13 oktober 2024 11:11
Eh nee. Niet echt ;)

Engie is één van de grootste energiebedrijven van Europa, met vorig jaar een omzet van zo 93 miljard (!) euro, en een kleine 100.000 werknemers.

Dat is dus niet een 'hipster bedrijf met vlotte praatjes', maar een gevestigde reus die al sinds 2008 bestaat (en hun voorgangers al sinds 1946).

Maar het is vrij logisch dat een verlieslatend bedrijfsonderdeel wordt afgestoten. Een bedrijf zit er om winst te maken, als dat niet gebeurt, en de verliezen maar op blijven lopen jaar na jaar, is het vanuit bedrijfsoogpunt volkomen logisch om het onderdeel af te stoten of, als dat niet lukt, op te heffen.
m_snel @wildhagen13 oktober 2024 22:55
Hoe moeilijk is het om winst te maken op z’n laadpaal. Ik las zelfs dat er subsidie op zat, maar daar weet ik verder weinig van.
cadsite @flaskk13 oktober 2024 11:06
Misschien nog eens lezen..
Engie is een Franse mastodont.
Wietsee. @cadsite13 oktober 2024 11:09
Engie heeft dat Amsterdamse verlieslatende bedrijfske overgenomen.
cadsite @Wietsee.13 oktober 2024 12:40
So?
Als een bedrijf als engie een "bedrijfske" overneemt doen ze dat niet over 1 nacht ijs.
Beetje gefrustreerd door een mooie Amsterdamse waardoor je nu alles wat van daar komt als onnozel afdoet? :9~
panterarosso @cadsite13 oktober 2024 17:06
Anderzijds slechte kwaliteit, te duur en niemand wil het hebben, dat past wel
m_snel @Wietsee.13 oktober 2024 22:57
Nou 800 miljoen verlies lijkt me een grote kosten post. Of hebben ze dat bedrijfje laten investeren in onzin aankopen.
Tortelli 13 oktober 2024 10:22
Fijn, wij hebben 3 van die dingen op het werk. Die zullen dus EOL gaan na een tijdje?

Edit: vraag in deze markt is ook wat je als alternatief moet nemen. Want het zijn vooral kleine partijen in deze markt volgens mij?

[Reactie gewijzigd door Tortelli op 13 oktober 2024 10:25]

The Zep Man
@Tortelli13 oktober 2024 10:26
Volgens Engie blijft het netwerk van de bestaande laadpalen 'voor een beperkte periode' nog in de lucht en is het de bedoeling dat onderhouds- en garantieverplichtingen worden nagekomen.
Dus als jouw werk gewoon goede afspraken heeft gemaakt, dan blijven die drie palen tot het einde van de origineel beoogde periode bruikbaar. Je hebt daarna alleen niet meer de optie om dezelfde palen te blijven gebruiken.
Tortelli @The Zep Man13 oktober 2024 11:07
We hebben gewoon een installateur 3 palen laten plaatsen, geen afspraken met EVbox of Engie zelf gemaakt…. We gaan het zien. We hebben nog een contract voor een jaar of 2 voor de backend service.
coolkil @Tortelli13 oktober 2024 16:47
je kan deze palen instellen op een alternatieve backend. dus als jullie installateur een eigen ocpp backend heeft blijft het gewoon werken. je hebt namelijk geen afhankelijkheid meer van evbox alleen de hardware is door hun ontwikkeld
peterpijpelink @coolkil14 oktober 2024 09:51
niet zo eenvoudig, dit instellen heeft evbox niet makkelijk gemaakt, speciale software en kabels. Zou sieren als ze een pagina maken met software download en kabels zodat men dit zelf kan uitvoeren.
Walker1974 13 oktober 2024 10:33
Zodra de verplichtingen te veel geld gaan kosten is de rekensom snel gemaakt...
Finraziel @Walker197413 oktober 2024 11:08
8 jaar zou ik niet echt snel noemen, aangezien ze sinds de overname in 2017 dus jaarlijks minstens 100 miljoen verlies draaiden.
MatyGirl @Finraziel13 oktober 2024 14:51
Hoe je zelfs 100m verlies kan draaien met wat laadpalen, gaat mijn hoedje al te boven
Verwijderd @MatyGirl13 oktober 2024 15:49
Overnemen voor 800 miljoen en dat in 8 jaar afboeken?
MatyGirl @Verwijderd13 oktober 2024 18:06
Overname was "maar" 100m, daarbuiten is nog 700m extra verloren
Donstil 13 oktober 2024 11:58
Aah dit is wel en mooi ruk, ik heb er eentje aan het huis hangen welke helaas alleen via het EVBox portaal uit te lezen is. Ben benieuwd hoe lang dat nog blijft werken.

Eind 2025 stopt KPN met 2G dus dan werd de paal sowieso al waardeloos (de upgrade naar 4G koste meer als een paal van een ander merk) maar had hem graag tot die tijd willen blijven gebruiken.

Edit: Overigens erg slechte ervaringen met het bedrijf, uiteindelijk bleek vorig jaar dat mijn modem defect zou zijn, via support kreeg ik te horen dat reparatie 150 a 200,- zou kosten (ik ben een particulier dus inclusief btw), uiteindelijk kwam weken later de factuur en was deze bijna 200,- hoger om er vervolgens veel later ook nog eens achter te komen dat ze voor dit geld een 2G modem geplaatst hadden welke in 2025 niet meer zal werken. Drama.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 13 oktober 2024 12:14]

LuisjeNL @Donstil13 oktober 2024 12:08
Je kunt hem wel als 'domme' laadpaal gebruiken. Hangt er dus wel vanaf waar je paal hangt want dan kan iedereen er een stekker in doen en werkt het.

Wel een mooie optie om dat gedeelte te overbruggen, ik kan mij voorstellen dat dat straks ook als optie word gegeven aan de klanten.

Ik weet dat omdat dat de optie was om alsnog van de oude palen van evbox gebruik te maken zonder te upgraden.
Donstil @LuisjeNL13 oktober 2024 12:12
Je kuny hem wel als 'domme' laadpaal gebruiken. Hangt er dus wel vanaf waar je paal hangt want dan kan iedereen er een stekker in doen en werkt het.

Wel een mooie optie om dat gedeelte te overbruggen, ik kan mij voorstellen dat dat straks ook als optie word gegeven aan de klanten.

Ik weet dat omdat dat de optie was om alsnog van de oude palen van evbox gebruik te maken zonder te upgraden.
Ja dat zou in theorie wel kunnen idd alleen dan kan ik het niet aan mijn werkgever doorgeven en ik heb geen hek voor het pad waardoor “iedereen” er dan in theorie zou kunnen laden.

Ik ga mij dus maar eens goed verdiepen in welke paal ik nu wel zou moeten kopen. Lokaal via utp/wifi wordt zeker een vereiste.
m_snel @Donstil13 oktober 2024 22:52
Ik heb een Lola van New Motion, en zag dat sommige versies gewoon een ethernet aansluiting hebben. Ik zou dus even de installatie handleiding downloaden. Z’n kabel is niet zo lastig te monteren
habbekrats 13 oktober 2024 11:40
Misschien dat een bedrijfje het innerlijke van de paal kan vervangen welke communicatie regelt. De rest van de paal is best goed bruikbaar en lijkt mij veel beter voor het milieu.
cyclone @habbekrats13 oktober 2024 12:08
Al eerder gemeld in dit topic.
Ik heb oude / afgeschreven palen van deze club omgebouwd met een SmartEVSE waarbij je zo goed als de meeste hardware gewoon kunt hergebruiken.
Mooie van deze oplossing.... hij is open source.
Kecin 13 oktober 2024 10:24
Zolang dit soort modules op openbaar terrein worden geplaatst moeten ze toch met de aanbesteding wat doen? Het zou ze sieren om een afdeling (klein?) in de lucht te houden om onderhoud door te geven aan andere partijen of de broncode open te leggen. Dat zal wel niet gebeuren omdat ze geen faillissement aanvragen voor het merk maar simpelweg stoppen. In hoeverre zal dit de service beïnvloeden? Blijft de paal werken of moet die gekoppeld blijven aan hun back-end? En stopt die ook?

"Volgens Engie blijft het netwerk van de bestaande laadpalen 'voor een beperkte periode' nog in de lucht en is het de bedoeling dat onderhouds- en garantieverplichtingen worden nagekomen."
Woorden als 'voor een periode' en 'bedoeling' klinken allemaal mooi, maar dat kan dus volgende week gewoon afgelopen wezen.
The Zep Man
@Kecin13 oktober 2024 10:28
Woorden als 'voor een periode' en 'bedoeling' klinken allemaal mooi, maar dat kan dus volgende week gewoon afgelopen wezen.
Het afwijken van de "bedoeling" om onderhouds- en garantieverplichtingen na te komen zal zeer waarschijnlijk duurder zijn dan simpelweg die verplichtingen nakomen. EVBox stopt, Engie niet. Engie kan dus nog steeds geplukt worden als die lopende afspraken niet nakomt.
Aldy @The Zep Man13 oktober 2024 11:53
Aangezien EVBox niet failliet gaat, maar stopt, vraag ik mij af hoe e.e.a. juridisch geregeld is en of Engie aansprakelijk blijft. Misschien is hier op Tweakers iemand die daar meer vanaf weet.
The-Source @Aldy13 oktober 2024 15:44
Bij het overnemen kan het nog steeds een losstaande bv zijn gebleven. En als die failliet wordt verklaard dan houd het daar simpel gezegd op. De haken en ogen als mis management zou nog wel wat mee kunnen worden gedaan maar volgens mij is dat meer bij beursgenoteerde bv's maar ik ben alles behalve jurist dus kan er ook helemaal naast zitten
Aldy @The-Source13 oktober 2024 17:07
Bedankt voor het antwoord, maar hier is het probleem dat ze niet failliet gaan, maar ophouden te bestaan.
The-Source @Aldy13 oktober 2024 20:27
Met 100M verlies per jaar ben je eigenlijk al failliet maar door de financiële ondersteuning vanuit Engie waren ze dat nog niet. Op houden te bestaan en de rekeningen betalen of failliet gaan is dan het verschil tussen wel of niet betaalde rekeningen
Aldy @The-Source13 oktober 2024 22:37
Op houden te bestaan en de rekeningen betalen of failliet gaan is dan het verschil tussen wel of niet betaalde rekeningen
Niet helemaal. Er komt niet alleen geen curator aan te pas, maar nog belangrijker: ook geen rechter. Ik denk dat dit het wezenlijke verschil is. En zoals je al stelde leden ze 100 miljoen verlies per jaar, dat uiteindelijk opgehoest werd door Engie. Je weet ook niet welke verplichtingen richting Engie EVBox is aangegaan. En niet alleen jij weet het niet, ik ook niet. ;)
The Third Man @The-Source13 oktober 2024 22:38
Niet alleen dat, bij een faillissement wordt een curator aangesteld en die gaat de boel verder regelen, hier kan Engie nog zelf inrichten wat er gebeurt.

Daarnaast ben je nooit ‘eigenlijk al failliet’. Er zijn zat bedrijven die enorme verliezen maken en vrolijk door blijven gaan. Faillissement is een arbitragebegrip via het gerecht, als niemand daar wat voor voelt kan je het niet ‘eigenlijk’ zijn.
flaskk @Kecin13 oktober 2024 10:53
Verwacht dat een hele nieuwe paal van een andere leverancier onder de streep goedkoper is dan deze paal nog een paar jaar in de lucht te houden en dan te vervangen.
wildhagen
@flaskk13 oktober 2024 11:00
Dat hoeft niet per se. Zoals het artikel al meldt:
Volgens Engie blijft het netwerk van de bestaande laadpalen 'voor een beperkte periode' nog in de lucht en is het de bedoeling dat onderhouds- en garantieverplichtingen worden nagekomen.
Dus zolang het contract van die paal nog loopt zal er gewoon onderhoud en (bij defect binnen garantieperiode) reparatie worden gepleegd.

Bij een nieuwe paal zit je daarbij natuurlijk ook weer met dingen als (soms forse) levertijden, aansluitkosten, en eventueel hogere (energie-)prijzen dan de huidige paal, die het financieel minder aantrekkelijk kunnen maken om al over te stappen terwijl het contact nog loopt.

Pas als die genoemde periode verlopen is, kan het afhankelijk van de situatie wel aantrekkelijk worden om die te vervangen.
Aldy @wildhagen13 oktober 2024 11:58
Bij een nieuwe paal zit je daarbij natuurlijk ook weer met dingen als (soms forse) levertijden, aansluitkosten, en eventueel hogere (energie-)prijzen dan de huidige paal, die het financieel minder aantrekkelijk kunnen maken om al over te stappen terwijl het contact nog loopt.
Als de garantie periode verlopen is en de paal defect is, lijkt het mij in sommige gevallen goedkoper om een nieuwe paal aan te schaffen. Wat betreft de aansluitkosten: de infrastructuur ligt er al en het energiecontract is wellicht ook nog van toepassing. Pas bij herziening van het energiecontract gaan de prijzen omhoog, maar dat had ook bij de EVBox gegolden.
Frame164 13 oktober 2024 10:51
Ik ben er een paar jaar geleden geweest. Qua technologie hadden ze het prima voor elkaar, de CTO had een goede visie, goede engineers in dienst etc. Ze wilden alleen te snel en hebben daarmee hun pre- en post-salea delivery verwaarloosd. Al eSIM gaan inbouwen zodat je makkelijk in meerdere landen kon gaan leveren zonder dat je het beheer van de laadpalen met gewone SIMs in Nederland op orde had is vragen om moeilijkheden.
Immutable @Frame16413 oktober 2024 11:47
Meh... Toekomst is toch DC laden en V2G. Al die AC laders gaan allemaal de prullenbak in. Dus ver vooruit lopen maar toch zooo achterlopen. Toekomstige EV's zullen ook geen AC onboard lader meer hebben. Daardoor gewicht en ruimte besparen. En de EV zelf zal goedkoper worden.

[Reactie gewijzigd door Immutable op 13 oktober 2024 11:48]

JoeB2C @Immutable13 oktober 2024 12:17
Want alle woningen gaan op dc ofzo? Lijkt me lastig als ev fabrikant geen ac laadmogelijkheid in de auto aan te bieden. Niemand koopt die auto.

[Reactie gewijzigd door JoeB2C op 13 oktober 2024 12:18]

Hathi @Immutable13 oktober 2024 13:19
Uhh waar haal je die “wijsheid” vandaan?
De meeste EV rijders laden thuis of op hun werk, daar staan over het algemeen geen DC laders, dus een auto zonder AC laadmogelijkheid zal praktisch niemand kopen.
nokie @Hathi13 oktober 2024 13:50
Mja, ook al twijfel ik er ook aan dat het zo’n vaart gaat lopen, maar dat we thuis of op het werk opladen is ook maar omdat het zo is begonnen en aantrekkelijk kan zijn als je bijvoorbeeld zonnepanelen hebt liggen. De eerste EV waren helemaal niet voorzien op snelladen, en niemand wil een paar uur in een tankstation rondhangen.

Niemand heeft thuis een benzinepomp. Als je straks je wagen binnen de 10 minuten volledig kunt opladen bij een DC laadstation, moet je dan ook nog thuis kunnen opladen? Ik snap het idee dus wel (maar opnieuw: daarmee heb ik niet gezegd dat het zo zal zijn). We hebben 2 EV en een laadpaal, maar hier in de straat alleen al zijn er al 3 plaatsen met DC laders, ik kan net zo goed daar gaan laden (werkgever betaalt toch).
panterarosso @nokie13 oktober 2024 17:13
Niemand heeft een benzinepomp thuis omdat je niet dagelijks wil tanken, dat ook niet hoeft en als je moet dan in minuten vol bent.

Het hele concept van laden is tegenstrijdig en vereist een enorme infrastructuur, wat dat betreft zie ik dat concept waar je een ev met een brandstofcel combineert https://www.carscoops.com...-batteries-of-the-future/ als een veel simpeler oplossing
nokie @panterarosso13 oktober 2024 18:11
Mijn EV heeft een autonomie van 450-500km en is daarmee niet eens uitzonderlijk. Die autonomie kan perfect omhoog al. En veel mensen overschatten volgens mij de afstanden die ze rijden. Ik hoef helemaal niet dagelijks op te laden, en als ik al eens 400km op een dag afleg, dan stop ik onderweg wel even bij een snellader.
panterarosso @nokie13 oktober 2024 18:49
Maat he bent met me eens dat er wen miljarden kostende infrastructuur voor nodig is die simpeler kan
BBBvB @nokie13 oktober 2024 19:26
Met "autonomie" wordt waarschijnlijk "actieradius" bedoeld; de afstand die je kan afleggen zonder te laden.
antoine_ @nokie13 oktober 2024 20:48
Als ik mijn auto meteen zou kunnen volladen bij een DC lader zou ik het nog steeds niet doen om 1 simpele rede: DC laders zijn een stuk duurder dan mijn eigen lader (60 cent tegenover 20 cent per kwh).
m_snel @Immutable13 oktober 2024 23:00
Dat is gewoon veel te duur , ik heb dan 3x 25A maar daar kan je verder weinig mee. Bijna niemand gaat een DC lader thuis installeren.
rookie no. 1 @Frame16414 oktober 2024 22:05
Klopt, goede ervaringen met het bedrijf en ook verschillende interviews van techneuten gehoord over de laadpalen van Engie.

Jammer dat ze het (misschien te vroeg) opgeven.
LuisjeNL 13 oktober 2024 10:32
Het is ook ik vindt het een waardeloos bedrijf qua garantie en klantenservice, dus ik ben niet heel erg verbaast.

6 maanden verder, palen die niet werken en ze zitten er blijkbaar niet mee dat de factuur (terecht) nog niet betaald is.

Tja, vies zijn van geld gaat je bedrijf niet boven water houden 8)7
mjl @LuisjeNL13 oktober 2024 14:21
Ik zou ze dan snel in gebreke stellen en de koop ongedaan maken en op zoek gaan naar een alternatief.
LuisjeNL @mjl13 oktober 2024 16:08
Ja precies wat bij mij opkwam, 'gelukkig' loopt de aankoop via een ander firma, maar ik ga hun wel even op de hoogte brengen.

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