Engie trekt stekker uit laadpaalproducent EVBox

Het Franse Engie gaat de van oorsprong Nederlandse laadpaalfabrikant EVBox sluiten. Dat bevestigt het Franse moederbedrijf aan het Financieele Dagblad. Het zou niet gelukt zijn om een koper voor de laadpaalproducent te vinden.

Engie gaat definitief stoppen met EVBox, laat het bedrijf weten aan het Financieele Dagblad. De energieleverancier zegt sinds juni actief gezocht te hebben naar mogelijke kopers, maar grotendeels zonder succes. Engie wil tegen het dagblad niet vertellen waarom deze zoektocht spaak liep.

Alleen de Franse fabriek van EVBox-dochter EVTronic wordt verkocht. De andere locaties, waaronder de fabriek in de VS en het hoofdkantoor in Amsterdam, worden gesloten. In Nederland gaan er daardoor tussen de 400 en 500 banen verloren. Volgens Engie blijft het netwerk van de bestaande laadpalen 'voor een beperkte periode' nog in de lucht en is het de bedoeling dat onderhouds- en garantieverplichtingen worden nagekomen.

Engie heeft EVBox in 2017 overgenomen, maar de laadpaalfabrikant heeft sindsdien enkel verlies geboekt. Dat zou onder meer te maken hebben met kwaliteitsproblemen, die miljoenen kostten aan garantieclaims en afgeschreven voorraden. Door de verslechterende reputatie zouden de afgelopen paar jaar steeds meer grote klanten, zoals Schiphol en de gemeente Amsterdam, zijn overgestapt op laders van concurrenten.

Het energieconcern was tijdens de aankoop van plan om EVBox binnen een paar jaar naar de beurs te brengen, maar dat plan mislukte omdat de leverancier geen goedgekeurde jaarrekening kon inleveren. EVBox zou jaarlijks minstens 100 miljoen euro verlies lijden. Samen met de 100 miljoen waarvoor Engie het bedrijf overnam, heeft deze overname de energiereus zo'n 800 miljoen euro gekost.

EVBox biedt sinds 2010 commerciële laadstations en laadstations voor woningen aan, naast snelladers en laadbeheersoftware. Naar eigen zeggen heeft de fabrikant meer dan 550.000 laders aan klanten geleverd. EVBox had in 2018 als doel om tegen 2025 zijn miljoenste laadpunt te leveren.