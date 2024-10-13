Thrustmaster introduceert racestuur met directdrivemotor voor PlayStation 4 en 5

Thrustmaster heeft zijn eerste racestuur met een directdrivemotor aangekondigd dat gebruikt kan worden op consoles. De T598 is naast de pc ook compatibel met de PS4 en PS5 en komt vanaf 29 november beschikbaar voor 500 euro.

In de stuurbasis zit een door Thrustmaster ontwikkelde directdrivemotor, waarmee de T598 naar eigen zeggen een constant koppel van 5Nm voor forcefeedback kan leveren, zonder haperingen of stoten. Hiermee is het stuur wel minder krachtig dan de duurdere T818 met een 10Nm koppel. Die werd in 2022 uitgebracht en was Thrustmasters eerste directdrivestuur voor de pc.

Het is volgens Thrustmaster ook mogelijk om de forcefeedbackkracht van 'bepaalde effecten' te verdubbelen via een 'overshoot'-functie, maar de fabrikant gaat niet in op hoe dit precies in zijn werk gaat. De stuurbasis bevat verder vier toetsen en een klein scherm, waarmee gebruikers stuurinstellingen kunnen aanpassen, zoals de kracht van de forcefeedback, en hun voorkeursprofielen kunnen opslaan. Tijdens games vertoont het scherm informatie zoals de snelheid of positie van de racer.

De T598 is beschikbaar vanaf 29 november voor 500 euro. Naast een stuur van 30cm en de stuurbasis wordt er ook een set Raceline LTE-pedalen bijgeleverd. Zowel de pedalen als het stuur zijn te vervangen door andere producten van Thrustmaster. De maker laat op X weten dat de directdrivestuurbasis begin volgend jaar ook los verkrijgbaar zal zijn. Hoewel de T598 niet compatibel is met Xbox-consoles, hint Thrustmaster erop dat er ook aan een directdrivestuur wordt gewerkt voor de Xbox.