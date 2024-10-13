Thrustmaster introduceert racestuur met directdrivemotor voor PlayStation 4 en 5

Thrustmaster heeft zijn eerste racestuur met een directdrivemotor aangekondigd dat gebruikt kan worden op consoles. De T598 is naast de pc ook compatibel met de PS4 en PS5 en komt vanaf 29 november beschikbaar voor 500 euro.

In de stuurbasis zit een door Thrustmaster ontwikkelde directdrivemotor, waarmee de T598 naar eigen zeggen een constant koppel van 5Nm voor forcefeedback kan leveren, zonder haperingen of stoten. Hiermee is het stuur wel minder krachtig dan de duurdere T818 met een 10Nm koppel. Die werd in 2022 uitgebracht en was Thrustmasters eerste directdrivestuur voor de pc.

Het is volgens Thrustmaster ook mogelijk om de forcefeedbackkracht van 'bepaalde effecten' te verdubbelen via een 'overshoot'-functie, maar de fabrikant gaat niet in op hoe dit precies in zijn werk gaat. De stuurbasis bevat verder vier toetsen en een klein scherm, waarmee gebruikers stuurinstellingen kunnen aanpassen, zoals de kracht van de forcefeedback, en hun voorkeursprofielen kunnen opslaan. Tijdens games vertoont het scherm informatie zoals de snelheid of positie van de racer.

De T598 is beschikbaar vanaf 29 november voor 500 euro. Naast een stuur van 30cm en de stuurbasis wordt er ook een set Raceline LTE-pedalen bijgeleverd. Zowel de pedalen als het stuur zijn te vervangen door andere producten van Thrustmaster. De maker laat op X weten dat de directdrivestuurbasis begin volgend jaar ook los verkrijgbaar zal zijn. Hoewel de T598 niet compatibel is met Xbox-consoles, hint Thrustmaster erop dat er ook aan een directdrivestuur wordt gewerkt voor de Xbox.

Thrustmaster T598

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 13-10-2024 11:18
47 • submitter: ProfaNe

13-10-2024 • 11:18

47

Submitter: ProfaNe

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W00fer 13 oktober 2024 11:23
Ik zie op marktplaats en ebay toch wel een aantal stuurhuizen staan van Thrustmaster die niet meer calibreren of waarvan de motor op hol geslagen is of niet meer goed draait naar 1 kant.

Bij Logitech (Logi) zie je dit ook. Wat is nu eigenlijk het probleem? Stroom, de printplaat, plastic tandwielen of de motoren?

Of is het een kwaal van het merk? 500€ is serieus geld en voor de krachten die erop komen te staan wil je ook hebben dat het blijft werken.
MPIU8686 @W00fer13 oktober 2024 11:33
Heb al 3 sturen gehad en uiteindelijk jaren geleden opgegeven nog een stuur te kopen. Is altijd iets, werkt meer niet dan wel en inderdaad, kalibratie is bij alle merken een groot probleem. Als je meer dan €400 voor een stuur neerteld zou je toch verwachten dat het tenminste zonder problemen werkt. Laatste stuur was zelfs €700 en is 3 keer onder garantie terug geweest, kwam dan ook telkens terug met hetzelfde afwijkende probleem. De aangetekende verzendkosten naar Duitsland kon ik dan nog zelf voor opdraaien.

Nu dus maar met de controller ...
Recrush @MPIU868613 oktober 2024 13:28
"Nu dus maar met de controller" klinkt wel een béétje alsof je je stiekem wel comfortabel voelt bij het feit dat dit je "overkomen" is, als echte (sim)raceliefhebber neem je daar echt geen genoegen mee.

Drie sturen klinkt als heel wat, maar betekent vrij weinig als die ervaring beperkt is gebleven tot bijvoorbeeld Thrustmaster, Logitech en Fanatec (aanname). Zeker laatstgenoemde heeft jaren in slecht weer gezeten en geen fatsoenlijke support kunnen bieden, en Thrustmaster en Logitech lopen gewoon achter de feiten aan.

De simrace markt is inmiddels zó verzadigd dat er enorm veel goede (betere) alternatieven zijn, waardoor het beperken tot de meest commerciële merken (aanname) niet echt een goed uitgangspunt is om uit te concluderen dat alle sturen altijd maar stuk gaan of niet te kalibreren zijn. Jongere merken die minder bezig zijn met geld in marketing pompen en aandeelhouders tevreden stellen gaan veel harder in hun ontwikkelingen en hebben meer te verliezen als een product niet goed is. Natuurlijk kan er van elk merk wel een keer iets stuk gaan, maar verhalen als die van jou heb ik nooit gehoord of gelezen van mensen die buiten de drie genoemde merken shoppen.
dendemende @Recrush14 oktober 2024 06:31
Ik word hier waarschijnlijk om kapot gemodereerd maar: moet je nu zo uit de hoogte doen? Geef dan wat tips over goede merken voor een leuke prijs. Jij kent waarschijnlijk het klappen van de zweep, en weet er meer van dan deze persoon, en de persoon waar die op reageert. Kun je dan niet iets suggereren van "dit is een goede instap combinatie, of dit alternatief".

Ze hebben beide slechte ervaringen, en hebben behoorlijk wat geld uitgegeven, wees dan ook een mensch en help. En nee ik weet ook niet welk merk ik kan vertrouwen hier in.
RepareerDroid @Recrush13 oktober 2024 13:53
Logitech is in het algemeen gestopt met duurzame randapparatuur. Hun recente producten werken regelmatig al binnen een jaar (of 2) niet goed meer, terwijl 10-20 jaar oude Logitech apparaten vaak nog perfect werken.
KaasNL @RepareerDroid13 oktober 2024 14:34
Waar is dit op gebaseerd? Gewoon benieuwd, persoonlijk heb ik namelijk alleen maar goede ervaringen met Logitech. Mijn g29 heb ik bijvoorbeeld sinds 2017 en die doet het nog steeds perfect. Daarnaast diverse muizen en toetsenborden in gebruik ook allemaal met nul issues.
Gulli @KaasNL14 oktober 2024 08:16
Andersom gebruik ik al mijn hele tech leven Logitech randapparatuur en is het G29 stuur het enige dat ik ooit heb gehad dat stuk was. Ik had hem van MP gekocht en de verkoper zei dat de schakelpook niet meer lekker werkte, hij bleef niet in de versnelling staan. Daarvoor had ik op internet een fix gevonden (hoes eraf schroeven, plastic ringetje weer op zijn plek vastlijmen en de boel weer terug) en toen werkte het perfect. Was een 5 cent fix voor 100,- korting :)
EvilWhiteDragon @KaasNL14 oktober 2024 21:17
Hier zijn 5 of 6 draadloze mechanische toetsenborden (Logitech G613) iedere keer net binnen 2 jaar stuk gegaan. Bleven toetsen hangen of reageerde die niet. Zijn allemaal onder garantie vervangen dan wel geld terug. Dat viel gelukkig mee, maar na twee jaar doen winkels vaak een stuk moeilijker. Uiteindelijk maar een ander merk gekocht, die het hopelijk langer volhoudt.
W00fer @Recrush13 oktober 2024 14:32
Welke andere kleine merken doel je dan op?
MPIU8686 @Recrush13 oktober 2024 19:32
Comfortabel ?
Lukt langs geen kanten om met een controller te racen .. :D

Aangezien ik budgetten heb en ik wel verwacht dat ik jarenlang met een stuur zou kunnen doen en dit niet het geval was voor geen enkel van deze sturen en hier tot 3x toe enorm veel geld aan uitgegeven is. Moest ik wel proberen met de controller, wat gewoonweg niet lukt. heb de feeling daar niet voor. Dus comfortabel, dacht het niet.

Het is zelfs zo dat dit de reden is dat er de voorbije jaren alsmaar minder racegames zijn opgestart bij ons thuis. Ondertussen staat er wel een joystick op aangesloten, normaal voor andere games, het is geen stuur, maar het werkt wel. Zeer spijtige zaak voor de sturen. .

2x Thrustmaster en 1 x Logitech

De joystick in gebruik is trouwens ook een Thrustmaster en werkt perfect, is er een afwijking in de kalibratie is deze op een paar seconden bij te stellen.
Beakzz @MPIU868613 oktober 2024 11:48
Nou erg jammer voor je dat je die ervaring hebt, maar ik heb al 8 sturen gehad en enkel mijn T300 heeft het na een jaar of 6 opgegeven. Verder echt nooit problemen gehad. (heb nu een Simagic en de eerste was een Madcatz voor de Dreamcast)
Raziel @Beakzz13 oktober 2024 12:00
De hamvraag is dan, hoelang heb je ze gehad en hoe vaak heb je ze gebruikt? Als ik 8 jaar lang elk jaar een nieuwe auto koop en ik rijd alleen als het mooi weer is kan ik ook zeggen dat ik nooit issues met mijn auto's heb gehad.
Beakzz @Raziel13 oktober 2024 15:09
Hij heeft het over kalibratie problemen en die zou je vanaf het begin moeten ervaren, want het is softwarematig. Het eerste stuur dat ik kocht was in 1999 dus ik kan je niet meer zeggen hoeveel uur ik er toen in stopte, maar in de T300, Fanatec en mijn huidige base zitten duizenden uren.
W00fer @MPIU868613 oktober 2024 11:40
En waar zit hem dat dan in? Want ik zie bij de G29 dat hij 1.75A vraagt op 24V. Zijn de voedingen onderbemeten of de motoren te krachtig voor de plastic behuizing?

Niet iedereen heeft het geld of de wil om een Heussinkveld simracing setup neer te zetten natuurlijk.
Olaf van der Spek @W00fer13 oktober 2024 13:02
Niet iedereen heeft het geld of de wil om een Heussinkveld simracing setup neer te zetten natuurlijk.
Heusinkveld*
Maar die doen geen stuurtjes toch?
IJsbreker @MPIU868614 oktober 2024 12:07
Heb een Thrustmaster T300 RS GT Series. Bij veel gebruik heeft het onderhoud nodig. Ook de pedalen. Gewoon uit elkaar halen en schoonmaken. Je wil niet weten wat je aan de binnenkant allemaal terug vindt. Daarna werkt het kalibreren weer als een zonnetje.
MPIU8686 @IJsbreker14 oktober 2024 12:41
Thanks voor de tip, maar dit hadden we al lang gedaan toen het niet meer werkte en de garantie op niks uitdraaide. Als laatste poging het toch nog te laten werken en eventueel zelf te kijken wat er mis met was. Buiten stofzuigen kun je niet veel meer doen dan. Gekeken of er ergens iets losgegekomen was. Maar was niks zichtbaar. Ook een vriend van ons die goed is in reparaties en elektronica knutselen heeft tal van zaken geprobeerd, maar kreeg het ook niet werkend.
Olaf van der Spek @MPIU868613 oktober 2024 12:22
De aangetekende verzendkosten naar Duitsland kon ik dan nog zelf voor opdraaien.
Fanatec?
Zelf met een Logitech G27 en Fanatac CSW 2.5 gelukkig geen problemen gehad.
Sn0wblind @MPIU868613 oktober 2024 12:35
Is fanatec niet erg degelijk? Een kennis van mij gebruikt dit spul al jaren voor zijn simrig.
MPIU8686 @Sn0wblind13 oktober 2024 19:36
Ik heb
2x een Thrustmaster en 1x een Logitech gehad

Mijn eerste stuur was een Thrustmaster en heeft 3 maanden zonder problemen gewerkt, daarna begon deze telkens af te wijken, moest je dus alles telkens opnieuw instellen. Zo heeft ie het nog een 1,5 jaar kunnen uitzingen tot ie gewoonweg niks meer deed. Garantie was een klucht.
Clemens123 @Sn0wblind14 oktober 2024 12:48
Ze zijn redelijk degelijk qua hard en software (alhoewel ze ook hun problemen hadden met sommige hw over de jaren heen), maar het bedrijf er achter is op de schop gegaan onlangs door cashflow problemen. Nu zijn ze overgenomen door Corsair.

Hadden ook vaak problemen om te leveren, vaak was alles out of stock.
Of het onder Corsair beter wordt geen idee, maar beetje afwachten is misschien geen slecht idee.

Denk als ik nu een midrange setup (wat imho al redelijk high end is, maar het is beetje zoals bij audio de echte echte highend is nog vele malen duurder) zou kopen zou het waarschijnlijk van Moza zijn.
Sn0wblind @Clemens12314 oktober 2024 14:42
Hmm corsair heeft geen goede trackrecord de afgelopen jaren. De kwaliteit is daar echt afgegleden helaas. Wel jammer, racegames begint een beetje een niche te worden.
Wreckingkiddo @Clemens12314 oktober 2024 15:02
Ik heb onlangs een bundel gekocht bij fanatec. Op woensdag besteld en Vrijdag in ontvangst mogen nemen. Klein probleem met de firmware update maar dit is op te lossen door een manuele update. De kwaliteit is zeer degelijk. Voorheen een g29 en een t300 gehad. Dit voelt wel als een andere klasse qua qualiteit. Verder een bundel met motor stuur en pedalen voor €400 vind ik een zeer nette prijs. En met een powerbrick van ome alie kom je ook op de 8nm. Verder was de communicatie vanuit fanatec/corsair heel duidelijk wat voorheen ook een probleem scheen te zijn. Kortom ik was positief verrast nadat ik online vooral werd banggemaakt over hoe erg het allemaal niet zou zijn daar.
TiezZ_BE @MPIU868614 oktober 2024 08:30
Thrustmaster T300 & T500 stonden er wel redelijk om bekend om problemen te hebben met oververhitting waardoor de motor er mee ophield, of spontaan bijna alle force feedback verdwijnt na X aantal minuten (opwarmen). Mijn T500 hield er ook mee op na meerdere (+- 5) jaren en vele uren.

Zou beter moeten zijn met de direct drive bases maar ook daar zit electronica in die zomaar defect kan gaan O-)
To_Tall @W00fer13 oktober 2024 13:07
Als het goed is zit er geen tandwiel in de base. Direct drive gaat opbasis van een magnetische motor. Stroom komt binnen op het stuur opbasis van inductie en vaak zit er een draadloze conectiviteit op basis van ir. om de knoppen te vertalen naar een actie.
CH4OS 13 oktober 2024 11:59
Volgens mij is simracing vooral op de PC, ik begrijp dus niet helemaal waarom je op een console die praktisch net zoveel als het stuur kost een dergelijk duur stuur wilt aansluiten. Ik weet dat er op de Playstation ook genoeg racegames zijn, maar volgens mij halen die qua immersive en ervaring het niet bij games zoals iRacing of rFactor 2 of de andere simgames.
!mark @CH4OS13 oktober 2024 12:44
Ik vind het vooral bijzonder dat er anno 2024 nog steeds aparte 'PS5' en 'Xbox' versies nodig zijn, je zou ergens toch denken dat iets triviaals als een input device vrij eenvoudig op alle 3 de platformen zou moeten kunnen werken zonder dat er specifieke versies nodig zijn.
Verwijderd @!mark13 oktober 2024 12:57
Dat is juist heel 2024: platform dichttimmeren en extra geld innen voor toegang daartoe.
GAIAjohan @Verwijderd13 oktober 2024 14:59
Dat was al zo in 2008. Het aantal -goede- stuurtjes voor een Xbox 360 is op 1 hand te tellen.

Het aantal goede stuurtjes dat werkt icm x360 en ps3 volgens mij zelfs op 1 vinger. (Een specifieke Fanatec Porsche 911 turbo stuur )

Voor bijna al het andere: Drivehub
RefriedNoodle @!mark13 oktober 2024 18:21
Dat heeft niets met techniek, en alles met rechten en licensing te maken. Volgens mij vereisen zowel Sony als Microsoft dat een controller (dus ook een stuurwiel) buttons heeft met de symbolen van het platform (kruisje, rondje, driehoekje, vierkantje resp. A/B/X/Y) dus daarmee sluit je een uniform stuurwiel voor beide platformen al uit.
Clemens123 @!mark14 oktober 2024 12:51
Is ook een licensing verhaal hier.

Wat Fanatec vaak doet om het probleem op te lossen is een base maken die met xbox compatibel is en een stuur dat met PSx compibel is (of omgekeerd). Combineer je beide is het met beide consoles compatibel.
Philip Ross @CH4OS13 oktober 2024 12:16
Ik denk dat je het omgekeerd moet benaderen. Niet de console en stuur gebruiken om een zo realistisch mogelijk race na te bootsen maar juist uitgaan van het spel.
Ofwel, hoe maak ik mijn racegame zo leuk mogelijk, en dan kan een goed stuur daarbij helpen. Als je bedenkt dat een instapmodel al snel €300 kost dan is deze de kleine meerprijs mogelijk wel waard.
naaitsab @Philip Ross13 oktober 2024 13:01
Leuk is bij games natuurlijk erg objectief. De ene wil op zaterdagavond de controller van het TV-meubel pakken en lekker relaxed op de bank wat rondjes rijden. Die zal waarschijnlijk niet gelukkig worden van bijvoorbeeld rFactor op de meest realistische stand. Andersom zal iemand die flink wat geld (en geduld) heeft gespendeerd in een sim-rig niet zo happig zijn op een arcade racer.

Er is niet een one size fits all, dat is denk ik ook het idee om dit setje voor de 2 consoles en PC werkend te maken. Realistisch gezien zal Gran Turismo en wellicht Forza hier het beste bij aansluiten op de consoles. Dat betekend niet dat iemand alleen maar hoeft te investeren voor een sim ervaring. Ik vind zelf niks zo waardeloos als een slecht input device, of dat nu een muis+toetsenbord, controller of stuurtje is. Even los waarvoor ik het daarna gebruik. Voor stuursetjes is dit wel echt de instap prijsklasse als je meer wilt dan krakend plastic en gare force feedback.
QwaftZefoni @CH4OS13 oktober 2024 12:12
GT7, niet op PC, komt niet op PC, als voorbeeld
Beakzz @QwaftZefoni13 oktober 2024 14:59
Komt vanzelf zoals alles van Sony. Er zijn al heel lang sterke geruchten dat er een poort aan komt.
ralph075 @CH4OS13 oktober 2024 13:02
Sim racing kan net zo goed op console, genoeg games die daarvoor in aanmerking komen. GT7, ACC, Drift, F1. En kan net zo immersive zijn.

Laatste ervaring op PS5, GT7 met racestoel/stuur en PSVR2... dat is echt enorm goed! Veel meer immersive is haast niet denkbaar (zeker voor dit budget).

Als je echt full-out wil gaan, dan is rfactor of iracing misschien wel een logischere keuze, maar dat is een andere markt dan de console racers (en daar zijn er echt wel veel van, met stoel en al)
redslow @CH4OS13 oktober 2024 20:17
Ik race op beide systemen pc en PlayStation. Bv dirt rally op de PlayStation is een prima sim.

Ik zoek dan ook een stuur die ik op beide systemen kan gebruiken. Dit geldt dus ook voor VR. En is dus een markt voor.

Hetzelfde dat je ps of Xbox controller werkt op de pc
oef! @CH4OS13 oktober 2024 12:16
Sim racen doe je op een pc maar als je toch honderden euro's uit gaat geven en je de consoles hebt dan kun je net zo goed een systeem kopen dat ook daarmee compatibel is. Gran Turismo en Forza zijn een stuk leuker met een stuurtje.
Olaf van der Spek @oef!13 oktober 2024 12:22
Is Forza tegenwoordig niet ook beschikbaar op PC?
lanarhoades @CH4OS13 oktober 2024 12:47
Ik heb wel eens GT7 in VR gespeeld met een sim stuurtje bij een vriend. De immersiviteit is gewoon goed hoor. Sure de physics zijn niet super realistisch zoals iRacing. Maar het is het geld gewoon waard, het is realistisch genoeg. Vooral als je niet de tijd hebt om veel te trainen dan wil je liever GT7, Forza en Asseto Corsa spelen. En dan is het ondanks de mindere race physics nog steeds leuk om met een stuurtje te spelen.
Bark_At_The_Cat @lanarhoades15 oktober 2024 15:52
Assetto Corsa vind ik nou niet echt een game die in het rijtje GT7/Forza hoort. Assetto Corsa is een stuk realistischer qua physics, en zit meer in de hoek van iRacing/rFactor 2. Het is natuurlijk wel vooral de speeltuin van de simracer.
Chris4554 @CH4OS14 oktober 2024 19:02
Ik gebruik mijn PS5 letterlijk alleen om GT7 te spelen in VR. Tbf, mijn stuur is een T248, die was 350 euro. Dat valt redelijk mee t.o.v. PS5 + PSVR2 (in mijn geval samen ~750 euro)
Erwintjuh 13 oktober 2024 17:20
Dit nieuwsartikel gaat wel volledig voorbij aan het feit dat dit een hele nieuwe manier is van “direct drive” sturen. Thrustmaster noemt dit zelf Direct Axial Drive, waarbij de magneet techniek omgekeerd is van de normale direct drive stuurwielen. Hier zijn ook 2 papers over geschreven wat de voordelen hiervan moeten zijn ten opzichte van direct drive. Met name dat het goedkoper te produceren is. Maar volgens mij ook dat die constante 5 nm force dus gegenereerd kan worden.
haarbal @Erwintjuh13 oktober 2024 19:32
Axial flux motoren hebben meer koppel (en lagere maximumsnelheid) dan normale elektromotoren van dezelfde grootte, eigenlijk vreemd dat het nog niet de standaard is bij racesturen.
Roel1966 14 oktober 2024 00:04
Tjonge zeg, ik schrik toch wel even van de prijs, 500 euro voor een stuur. Zal het zeker waard zijn voor de echte racers maar voor de casual gamer tja ?.........
Burning @Roel196614 oktober 2024 00:16
500 euro is net midden segment in deze hobby. Veelal spenderen mensen dat alleen aan de base (lees de motor voor een mid level direct setup. De high end zit eerder tegen de 1300-1500 euro. Dan moet je dus nog pedalen en een stuur (om vast te houden) kopen. En natuurlijk een cockpit om het allemaal in te drukken.

Maargoed, dat geld voor alle hobbies, het kan heel duur worden. Ik denk dat iedereen die uberhaupt een stuur of joystick of fightstick koopt voor een bepaald genre, eigenlijk al geen casual meer is.
Beandeh 14 oktober 2024 13:54
Onbegrijpelijk nog steeds niet beschikbaar op de Xbox.
Met mijn Fanatec combinatie van base + stuur kan ik op Playstation, Xbox en PC spelen.
Voor mensen met meerdere consoles toch een pre.

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