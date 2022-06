Thrustmaster brengt racestuur uit voor PlayStation en pc voor 350 euro

Thrustmaster heeft de eerste generatie van zijn hybride racestuur, de T248, aangekondigd. Het stuur combineert riem- en tandwielmechanismen met drie force feedback-instellingen en een display. Het stuur is compatibel met de pc, PS4 en PS5.

De T248 is het eerste racestuur dat Thrustmaster heeft ontwikkeld in deze prijsklasse met wat het een 'hybride aandrijving' noemt. Op die manier is het stuur in te stellen voor allerlei soorten racegames en -banen. Het stuur heeft naast de gebruikelijke force feedback een weerstandssysteem aangedreven door een riem en tandwielen. De force feedback kan hierdoor dynamisch ingesteld worden op een van drie instellingen: lineaire force feedback, exact zoals het spel de instellingen doorgeeft, enhanced force feedback met betere grip in bochten en boosted forced feedback, waarmee gebruikers alle effecten voelen op een track.

Op het stuur zit een display die verschillende dingen kan laten zien, zoals het type force feedback, de schakelratio, de snelheid, het aantal rondes nog te gaan, de spelerpositie en de beste tijd. In totaal zijn er twintig verschillende displays in te stellen.

De bijgeleverde T3PM-pedalen werken met Hall-effectsensoren en een veer die vier verschillende instellingen geeft voor sterkere of minder sterke tegendruk. De schakelflippers op het stuur hebben volgens de fabrikant een maximale responstijd van 30ms. Het stuur wordt verbonden via USB 2.0 en is speciaal ontwikkeld voor de PS5 en PS4, maar is ook compatibel met de pc. De stuur- en pedaalset is vanaf 21 oktober te koop voor 350 euro.