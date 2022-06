Standaardversie Horizon Forbidden West voor PS4 krijgt geen PS5-upgrade

De standaard- en Special Edition-uitgave van Horizon Forbidden West voor de PS4 zal geen automatische PS5-upgrade krijgen met optimalisaties. Dat zegt Guerrilla Games in een blogpost. De Digital Deluxe, Collector's- en Regalla-editie bevatten wel beide consoleversies.

Het is vanaf vandaag mogelijk om Horizon Forbidden West voor de PlayStation 4 en 5 vooruit te bestellen. In een blogpost naar aanleiding van de preorders valt te lezen dat de Standard- en Special Edition-versie van Horizon Forbidden West voor de PS4 geen dual entitlement bevatten en dus niet over de PS5-upgrade beschikken of in de toekomst zullen beschikken.

Om te profiteren van de optimalisaties voor Sony’s nieuwste console zullen gamers de Digital Deluxe, Collector’s- of een van de Regalla Editions moeten kopen. Het is wel mogelijk om de PS4-versie van het spel te draaien op een PS5-console, maar dit gebeurt dan zonder de PS5-optimalisaties. Het wordt overigens ook mogelijk om de savefiles van de PS4-versie over te zetten naar de PS5-versie.

Vanaf vandaag kan Horizon Forbidden West vooruitbesteld worden. Het spel wordt op 18 februari 2022 verwacht. De standaardeditie voor de PS4 kost 70 euro, voor de PS5 kost die 80 euro. De Digital Deluxe Edition kost 90 euro en bevat zowel de PS4- als de PS5-versie en extra’s zoals een stripboek en in-game-extra’s. De Collector's Edition kost 200 euro en bevat eveneens de PS4- en PS5-versies, een Tremortusk-beeldje, een artbook, in-game-extra’s waaronder twee outfits en speciale wapens, en een grafische roman van Horizon Zero Dawn. De Regalla Edition bevat alles wat de Collector’s Edition heeft, maar doet daar nog enkele extra’s bij en kost 270 euro.