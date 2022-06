Horizon Forbidden West komt 18 februari 2022 uit, voorganger krijgt 60fps-patch

Guerrilla Games maakt bekend dat Horizon Forbidden West op 18 februari 2022 verschijnt voor de PlayStation 4 en 5. Ook heeft de Nederlandse studio woensdag een patch uitgebracht voor Horizon Zero Dawn, waarmee de game op de PS5 in 60fps is te spelen.

Vanaf september kan Horizon Forbidden West vooruitbesteld worden, maken Guerrilla Games en Sony bekend op het PlayStation Blog. De game komt op 18 februari 2022 uit en daarmee is het uitstel tot volgend jaar bevestigd. Er gingen al geruchten over uitstel van de game. Vorig jaar zei de Nederlandse studio nog dat het spel in 2021 uit zou komen.

Gelijktijdig met de bekendmaking van de releasedatum heeft Guerrilla Games patch 1.53 uitgebracht voor Horizon Zero Dawn. Die game draait daarmee op de PlayStation 5 met een framerate van 60fps en een 4k-resolutie met checkerboard rendering. Tot nu toe draaide het spel maximaal met 30fps. Volgens de studio was er veel vraag naar zo'n update.

Sony voorzag ook diverse andere first-partygames uit het PS4-tijdperk het afgelopen jaar van een 60fps-patch. Dat ging om God of War, The Last of Us Part II, Days Gone en Ghost of Tshushima. Van laatstgenoemde is inmiddels ook een native PS5-versie verschenen.