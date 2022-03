Horizon Forbidden West krijgt prestatiemodus voor 60fps op PlayStation 5

Horizon Forbidden West krijgt naast een 4k30fps-modus een 60fps-prestatiemodus op de PlayStation 5. Dat bevestigt game director Matthijs de Jonge van Guerrilla Games in een interview. Ook geeft hij meer details over de verschillen tussen de PS4- en PS5-versies.

Guerrilla Games heeft in verschillende interviews nieuwe details gegeven over Horizon Forbidden West. Tegenover Game Informer vertelt de Nederlandse PlayStation-ontwikkelaar dat spelers in het spel vrij kunnen klimmen op rotsen en bergwanden. In het eerste deel kon dat alleen op plekken waar dat specifiek was aangegeven.

Ook legt game director Matthijs de Jonge uit dat veel van de ontwikkeling en speeltesten van de game op de PlayStation 4 zijn gedaan, om te zorgen dat de game ook goed draait op die console. De versie voor de PlayStation 5-versie heeft diverse grafische verbeteringen, waaronder meer details onder het wateroppervlak en een realistischere weergave van golven.

Verder gebruikt Guerrilla Games een cinematic lighting rig voor de verlichting van hoofdpersonage Aloy. Op de PS5 wordt die filmische verlichting continu gebruikt, bij de PS4 is dat alleen beschikbaar in de cutscenes. Het spel zal ook gebruikmaken van de DualSense-controller, spelers kunnen daarmee bijvoorbeeld het aanspannen van een boog voelen.

Volgens de Franse YouTuber Julien Chièze heeft de Jonge ook gezegd dat de game een prestatiemodus krijgt waarin het spel op 60fps draait. Die modus zou iets minder grafische details hebben dan de 4k-modus, die op 30fps draait. Sony toonde vorige week de eerste gameplaybeelden van de game. Die beelden zijn gemaakt in de 30fps-modus. Van de 60fps-modus zijn nog geen beelden getoond.

Eerder zei Sony dat het spel in de tweede helft van 2021 uit zal komen. Guerrilla Games doet daar geen verdere uitspraken over; de studio wil meer duidelijkheid hebben voordat er officieel iets over de verschijningsdatum wordt gecommuniceerd.

Sony heeft ook een PlayStation-blogpost online gezet met details over de muziek in Horizon Forbidden West. Onder andere de Nederlandse componisten Niels van der Leest en Joris de Man hebben meegewerkt aan de muziek en de geluiden in het spel. Vier van de nummers die onderdeel zijn van de soundtrack van het spel zijn uitgebracht op streamingdiensten onder de naam The Isle of Spires EP.

Update, 16:47: Matthijs de Jonge bevestigt desgevraagd de komst van de 60fps-modus.