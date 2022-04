Carrie-Anne Moss en Angela Bassett spelen personages in Horizon Forbidden West

The Matrix-actrice Carrie-Anne Moss en Black Panther-actrice Angela Bassett spelen beide een nieuwe rol in de game Horizon Forbidden West. Dat blijkt uit een nieuwe verhaaltrailer en een interview met Game Informer. De game verschijnt 18 februari voor PS4 en PS5.

De verhaaltrailer schetst het scenario voor de game. Spelers proberen in Horizon Forbidden West een 'stervend land' te redden en de oplossing daarvoor is te vinden in het westen. In de trailer worden verschillende personages getoond, waaronder terugkerende gezichten Varl en Erend. Een nieuw personage is Regala, die wordt gespeeld door Angela Bassett, onder andere bekend van Malcolm X en Black Panther. In een interview met Game Informer bevestigt Guerilla Games dat Regala een van de antagonisten in Forbidden West wordt. Regala is een rebellenleider met een leger van machines tot haar beschikking.

Verder in de trailer wordt Sylens getoond, een terugkerend personage uit de vorige Horizon-game die wordt gespeeld door The Wire-acteur Lance Reddick. De verhaaltrailer eindigt verder met een glimps van Tilda, een mysterieus personage van wie nog weinig details bekend zijn. In het Game Informer-interview wordt echter bevestigd dat Tilda wordt gespeeld door Carrie-Anne Moss, die onder andere bekend is van haar rol als Trinity in The Matrix.

Horizon Forbidden West wordt ontwikkeld door de Nederlandse gamestudio Guerrilla Games en komt op 18 februari uit. Het spel is het vervolg op Horizon Zero Dawn, dat in 2017 uitkwam voor de PlayStation 4 en later ook verscheen voor pc's. Horizon Forbidden West komt in februari exclusief beschikbaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.