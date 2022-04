The Lord of the Rings-tv-serie van Amazon heet The Rings of Power

Amazon Studios heeft de naam van zijn komende The Lord of The Rings-televisieserie bekendgemaakt. De serie gaat The Lord of The Rings: The Rings of Power heten. De serie verschijnt donderdag 2 september 2022 op Prime Video.

Amazon Studios kondigt de naam van de serie aan in een korte teaservideo, die vloeiend gesmolten metaal toont terwijl een vrouw het iconische citaat van Lord of the Rings-auteur Tolkien opleest: "Drie ringen voor de elfenkoningen onder de hemel. Zeven voor de dwergenheren in hun hallen van steen. Negen voor sterfelijke mensen, gedoemd te sterven. Eén voor de dark lord op zijn duistere troon in het land van Mordor, waar de schaduwen liggen." Vervolgens wordt de titel van de serie getoond.

"Dit is een titel waarvan we ons voorstellen dat hij op de rug van een boek zou kunnen leven naast J.R.R. Tolkiens andere klassiekers", zeggen schrijvers J.D. Payne & Patrick McKay in een statement aan Variety. "The Rings of Power verenigt alle belangrijke verhalen van de 'Second Age' van Midden-aarde; het smeden van de ringen, de opkomst van Sauron, het epische verhaal van Númenor en de laatste alliantie van elfen en mensen."

The Rings of Power speelt zich volgens Amazon duizenden jaren voor de gebeurtenissen van The Hobbit en de originele The Lord of The Rings-trilogie af. De serie begint 'in een tijd van relatieve vrede' en volgt 'een groep bekende en nieuwe personages' en hun confrontatie met de opkomst van het kwaad in Midden-aarde, zo luidt de beschrijving van de teaservideo. De serie komt vanaf 2 september beschikbaar via Amazon Prime Video.